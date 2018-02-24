Это восхитительно. Воронежцы поделились в соцсетях фотографиями салюта

Источник: Вести - Воронеж

«Вести-Воронеж» выбрали для вас самые красивые снимки.

Вечером в пятницу, 23 февраля, в Воронеже прогремел праздничный салют. Фейерверк запускали с дамбы Чернавского моста. Над городом прогремели более 300 залпов. Бюджету салют обошелся в полмиллиона рублей.

А в соцсетях появились десятки фотографий «огненных цветов» над водохранилищем.