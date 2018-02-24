Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сборную РФ обвинили в подкупе
Готовились умереть: пассажиры о панике на борту самолета
Василиса Володина впервые показала трехлетнего сына
Ахеджакова отреагировала на слова Серебрякова о хамстве россиян
«Постарела»: поклонники обсуждают внешность Юлии Высоцкой
Как делят наследство Михаила ЗадорноваБывшая супруга предоставила в нотариальную контору действующее свидетельство о браке
Собчак сделала неожиданное заявление о Курила - СМИ
МОК обязан снять США и Канаду, но боится - СМИ
«Я не уберу флаг»: организаторам ОИ не удалось оскорбить русских
Пьеха резко ответила на хамство Серебрякова по РФ
София Ротару вышла "втихаря" замуж – Зверев
Поляки открыли 2 фронт против Украины – Тягнибок
Вера Брежнева в шортах-юбке пришла на шоу к Урганту
Бузова в платье с глубоким декольте повеселилась на вечеринке
Названы простые способы улучшить память
Как заставить мужчину пойти к врачу
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Строителей будут отслеживать по датчику
Фоторепортажи
12Новый год по лунному календарю
40Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане
14:02 (мск), источник: Вести - Воронеж

Это восхитительно. Воронежцы поделились в соцсетях фотографиями салюта

«Вести-Воронеж» выбрали для вас самые красивые снимки. Вечером в пятницу, 23 февраля, в Воронеже прогремел праздничный салют.

Источник: Вести - Воронеж

«Вести-Воронеж» выбрали для вас самые красивые снимки.

Вечером в пятницу, 23 февраля, в Воронеже прогремел праздничный салют. Фейерверк запускали с дамбы Чернавского моста. Над городом прогремели более 300 залпов. Бюджету салют обошелся в полмиллиона рублей.

А в соцсетях появились десятки фотографий «огненных цветов» над водохранилищем.

Горожанам салют понравилось. «Это восхитительно», «Красота какая», — прокомментировали они в соцсетях. Журналисты «Вести-Воронеж» выбрали для вас самые красивые снимки.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Фигуристка едва не потеряла платье во время выступлений на Олимпиаде. Фото
Пластический хирург изуродовал известную модель. Видео
МОК в воскресенье озвучит решение по восстановлению ОКР
Законспирированный Родченков нашел новую жертву
Канадский спортсмен угнал автомобиль в олимпийском Пхенчхане
Зубр залез в машину и стал звездой интернета
Россия даст Сербии 2 миллиона евро в придачу к истребителям
В небе над Петербургом появились световые столбы
Трамп назвал позором действия России в Сирии
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Большунов стал вторым в марафоне, но расстроился Александр Большунов и Андрей Ларьков завоевали серебро и бронзу в лыжном марафоне. Золото досталось финну Иво Нисканену
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
Программист «вытащил» из телевизора проклятую девочку из «Звонка» Удалось это при помощи дополненной реальности
Кино
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем Хулиганы, интеллектуалы, бруталы и просто красавчики — какие они, киногерои нашего времени? Рассуждаем, любуемся и вздыхаем — перед вами главные мужчины российского кино
Недвижимость
Ремонт замка «Ласточкино гнездо» в Крыму начнется в 2018 году
СМИ: Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
Как выглядит реновация в других странах
Кремль хотят освободить для прогулок
Леди
Связанные Играми: 5 самых трогательных пар Пхенчхана Среди участников Олимпиады в Пхенчхане оказалось немало влюбленных пар. Рассказываем о том, как чемпионам удается разделять спорт и любовь.
Дети
Дженнифер Лопез трогательно поздравила детей с днем рождения Певица оставила сыну и дочке теплые послания в Сети.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь