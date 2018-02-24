В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и снегопадов

Крымские спасатели предупреждают о резком ухудшении погоды в воскресенье 25 февраля.

— По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 25 февраля в Крыму ожидается сильный северо-восточный ветер 17−22 м/с. Ночью и утром местами сильный снег, мокрый снег, метель, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать правила безопасности. Водителей по возможности просят отказаться от поездок на личном автотранспорте. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач.

Напомним, в ближайшие дни усилятся морозы — ночью до — 3…- 8, днем до — 1…- 6. Пронизывающий северо-восточный ветер увеличит ощущение холода, а также может осложнить работу Керченской паромной переправы.