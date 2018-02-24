В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и снегопадов
Метели обрушатся на полуостров в воскресенье.
Метели обрушатся на полуостров в воскресенье.
Крымские спасатели предупреждают о резком ухудшении погоды в воскресенье 25 февраля.
— По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 25 февраля в Крыму ожидается сильный
Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать правила безопасности. Водителей по возможности просят отказаться от поездок на личном автотранспорте. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач.
Напомним, в ближайшие дни усилятся морозы — ночью до — 3…- 8, днем до — 1…- 6. Пронизывающий
Следить за изменениями в работе переправы можно на сайте оператора www.mtdir.ru/ и по телефону горячей линии 8−989−299−42−60.
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