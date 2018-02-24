Майк Тайсон и Костя Цзю провели мастер-класс в Челябинске
В спорткомплекс «Метар» пришли около тысяч южноуральцев.
В спорткомплекс «Метар» пришли около тысяч южноуральцев.
Совместный
В спорткомплексе сегодня собрались южноуральцы всех возрастов. С восторгом известных боксеров встречали и дети, и взрослые. Пока Костя Цзю проводил тренировку, Майк Тайсон стоял на ринге в стороне, изредка подавая одобрительные знаки и кивая. Российский спортсмен решил научить ребят самому главному — умению побороть собственную лень.
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Цзю признался, что в свои 48 лет каждый день продолжает выполнять комплекс простых, но эффективных упражнений — здесь нашлось место и планке, и отжиманиям, и нагрузке на пресс. Было заметно, что спортсмен не лукавит: пока с его напарника из компании RCC Boxing Promotions в прямом смысле слова сошло несколько потов, Константин, казалось, ничуть не запыхался.
Ребята выполняли задания наставника, а когда объявили о завершении тренировки, побежали к рингу. Тайсон и Цзю сфотографировались с несколькими юными спортсменам, Константин дал автографы и пообещал лично подписать фотографии для ребят.
Напомним, 24 февраля в Челябинске проходит масштабное спортивное шоу — «Бои в клетке RCC#2». Главным поединком бойцовского шоу 24 февраля станет встреча российского спортсмена Ивана Штыркова с поляком Марчином Лазарсом.
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