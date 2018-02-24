Проездные на час и полчаса могут появиться в Минске

В субботу директор ГУ «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов провел прямую линию, в ходе которой анонсировал появление нового вида проездных. По его словам, в этом году могут быть введены проездные билеты на 30 и 60 минут. В течение этого времени пассажиры смогут совершать пересадки, используя только наземный транспорт: автобус, троллейбус и трамвай. Коснется ли нововведение метро, пока неизвестно. Не сообщается также о стоимости новых видов проездных. К слову, подобные проездные действуют в различных странах Европы, в частности в Чехии и Польше.