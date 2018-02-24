Проездные на час и полчаса могут появиться в Минске
МИНСК, 24 фев — Sputnik. Новые виды проездных билетов на наземные виды общественного транспорта собираются ввести в Минске в этом году, сообщает агентство «Минск-Новости».
МИНСК, 24 фев — Sputnik. Новые виды проездных билетов на наземные виды общественного транспорта собираются ввести в Минске в этом году, сообщает агентство «Минск-Новости».
В субботу директор ГУ «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов провел прямую линию, в ходе которой анонсировал появление нового вида проездных. По его словам, в этом году могут быть введены проездные билеты на 30 и 60 минут. В течение этого времени пассажиры смогут совершать пересадки, используя только наземный транспорт: автобус, троллейбус и трамвай. Коснется ли нововведение метро, пока неизвестно. Не сообщается также о стоимости новых видов проездных. К слову, подобные проездные действуют в различных странах Европы, в частности в Чехии и Польше.
В настоящее время в столице можно приобрести «одноразовый» талончик (на наземный транспорт — 60 копеек, на метро — 65), а также проездные на 1, 2, 3, 10, 15, 30 и 90 суток. Стоимость проездного на сутки без учета метро составляет два рубля 97 копеек, на метро — восемь рублей 47 копеек на трое суток.
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