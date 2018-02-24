Не стало актера Иркутского ТЮЗа Олега Тупицы
Известный артист умер после продолжительной болезни.
Известный артист умер после продолжительной болезни.
Заслуженный артист РФ, ведущий актер Иркутского ТЮЗа имени Александра Вампилова Олег Тупица скончался 23 февраля 2018 года после продолжительной тяжелой болезни. Сообщение об этом размещено на сайте ТЮЗа.
Юные и взрослые театралы Иркутска помнят наиболее этапные роли мастера сцены, сыгранные в пьесах В. Фрида и А. Митты «Гори, гори, моя звезда», А. Арбузова «Жестокие игры», А. Вампилова «Провинциальные анекдоты», в бессмертных шекспировском «Сне в летнюю ночь» и чеховском «Вишневом саду» и других спектаклях, поставленных в Иркутске.
Прощание с Олегом Тупицей состоится во вторник, 27 февраля, в 13:00 в
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.