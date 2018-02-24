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24 февраля, источник: АиФ Иркутск

Не стало актера Иркутского ТЮЗа Олега Тупицы

Известный артист умер после продолжительной болезни.

Заслуженный артист РФ, ведущий актер Иркутского ТЮЗа имени Александра Вампилова Олег Тупица скончался 23 февраля 2018 года после продолжительной тяжелой болезни. Сообщение об этом размещено на сайте ТЮЗа.

Юные и взрослые театралы Иркутска помнят наиболее этапные роли мастера сцены, сыгранные в пьесах В. Фрида и А. Митты «Гори, гори, моя звезда», А. Арбузова «Жестокие игры», А. Вампилова «Провинциальные анекдоты», в бессмертных шекспировском «Сне в летнюю ночь» и чеховском «Вишневом саду» и других спектаклях, поставленных в Иркутске.

Прощание с Олегом Тупицей состоится во вторник, 27 февраля, в 13:00 в Михайло-Архангельском Харлампиевском храме, расположенном по адресу: ул. 5-й Армии, д. 59.

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