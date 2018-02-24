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24 февраля, источник: Sputnik.by

Давно не виделись: как живут герой-лицеист и спасенный из Свислочи мальчик

Герой Виталий Титов по-прежнему хочет быть сварщиком и отмахивается от похвалы; родители пострадавшего Антона Драздовского пристально следят за сыном и отдали его заниматься плаванием в бассейн.

Источник: Sputnik.by

Имя 15-летнего ученика минского лицея стало известно всей республике в октябре минувшего года: тогда Виталий Титов, невзирая на скромные плавательные навыки, спас тонущего в Свислочи девятилетнего мальчика. Корреспондент Sputnik Валерия Берекчиян выяснила, как сегодня живут оба участника происшествия и вспоминают ли о том, что с ними случилось.

Забыть не дают

У Виталия Титова все идет своим чередом: парень продолжает обучение в колледже, а произошедшее по своей воле не вспоминает.

«Я эту историю стараюсь забыть, а мне напоминают все время — расспрашивают. Еще и родители всем вокруг рассказывают: недавно к друзьям на день рождения ездили, там снова все про меня говорили, а меня это смущает немного», — рассказал Титов корреспонденту Sputnik.

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«Да, забыть не дают. Мы и сами все время в голове прокручиваем, да и родственники, друзья наши, все хвалят. Виталику кажется, что любой на его месте поступил бы так же, а я говорю — не любой, оттуда и внимание. Я бы не сказала, что он сильно изменился после того случая, но, думаю, на многие вещи теперь смотрит по-другому, осознает, что поступил правильно», — добавила мать героя Ирина Титова.

Парень вспоминает встречу с одногруппниками в колледже на следующий день после инцидента: ребята реагировали бурно, а сейчас все стихло. Он по-прежнему не считает, что его поступок заслуживает такого внимания.

«Спас, да и все, зачем такую шумиху поднимать?» — недоумевал он.

«У меня сперва был шок: конечно, я испугалась за здоровье сына, а потом, когда убедилась, что все в порядке, хвалила, конечно, все как положено», — смущенно посмеялась Ирина.

Благодарность к лицеисту после случившегося руководство Мингорисполкома подкрепило абонементом на плавание: тогда спаситель признался, что не слишком хорошо умеет плавать. Однако свои навыки Виталий так и не подтянул — говорит, времени не нашлось.

«Сперва не успевал из-за учебы, а потом и абонемент истек — он два месяца действовал. Летом уже подтяну плавание, когда отдыхать буду», — решил он.

По рассказам матери, поход в бассейн оттянула и болезнь Виталия: он все же простудился; потом учился допоздна. Так и прошло отведенное время.

Спасенного Антона лицеист в последний раз видел во время экскурсии в лицее: тогда нескольких ребят из школы Антона привезли для знакомства с местными мастерскими. Мальчик был в полном порядке, Титовы надеются, что с ним и сейчас все хорошо.

«Конечно, нам интересно, как поживает тот малыш. Его родители с нами на связь не выходили, не благодарили, да и мы сами решили не навязываться — может, они не хотят. Виталика мальчик поблагодарил во время последней встречи, они пообщались, а с тех пор мы о них больше ничего не слышали», — рассказала Ирина Титова.

Планы на будущее Виталий Титов не менял: парень учится на сварщика и, хоть его и звали в спасатели, сферу деятельности менять пока не планирует.

«Хочу ли я, чтобы сын стал спасателем? Сложный вопрос. Конечно, я бы очень им гордилась, но и переживала бы за него — все же, это профессия не из легких», — предположила мать лицеиста.

Учится плавать

Родители спасенного мальчика устали от публичности, так что о его нынешней жизни нам рассказала директор 151-й школы, в которой учится Антон.

«Антон бодр и ведет активный образ жизни, улыбается и общается с детьми, растет — в общем, живет как обычный ребенок. Да, с ним произошел неприятный случай, но слишком сильно негатив он в себя не впитал», — рассказала Sputnik Елена Быковская.

Со здоровьем у ребенка, по мнению директора, сейчас все в порядке. Кстати, в отличие от спасителя, пострадавший ребенок все же пошел учиться плавать.

«По самочувствию вроде проблем у него нет, обошлось без осложнений: он не болеет и регулярно ходит в школу. И бассейн посещает: родители сначала отнеслись к подарку с опаской — вероятно, остался страх перед водой, но все же отдали мальчика заниматься», — пояснила она.

По ее словам, теперь мама с папой каждый день встречают сына из школы.

«Ему, как и многим детям, хочется самостоятельности. Родители поняли, что ему ее предоставлять еще рано, так что теперь они бдительны. Парень очень активный, за ним и правда нужен глаз да глаз», — поделилась Быковская.

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 Давно не виделись: как живут герой-лицеист и спасенный из Свислочи мальчик
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