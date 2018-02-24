Погода на 25 февраля: на севере морозы, на юге — оттепель
На севере страны ночная температура вновь опустится до 28−29 градусов мороза, а на юге днём уже до 12−16 тепла.
На севере страны ночная температура вновь опустится до 28−29 градусов мороза, а на юге днём уже до 12−16 тепла.
Прогноз погоды на воскресенье, 25 февраля, по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».
В Астане переменная облачность, ночью снег. Температура ночью 18−20 градусов мороза, днём 8−10 мороза.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 0 до 2 градусов мороза, днём 8−10 тепла.
В Акмолинской области 25 февраля переменная облачность, ночью и днём снег, местами туман, низовая метель. Температура воздуха ночью 20−25 градусов мороза, днём 7−12 мороза.
На территории Актюбинской области переменная облачность, ночью и днём снег, туман. Температура ночью 5−10 градусов мороза, днём от 0 до 5 мороза.
В Алматинской области переменная облачность, местами осадки, туман. Температура ночью от -1 до +4 градусов, днём 7−12 градусов тепла. По данным КЧС МВД, в ближайшие сутки
В Атырауской области переменная облачность, дождь со снегом, местами туман, гололедица. Ночью температура воздуха составит от 0 до 5 градусов мороза, днём от 0 до 5 тепла.
В
В Жамбылской области переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, туман, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура ночью от -2 до +3 градусов, днём 7−12 градусов тепла.
В
На территории Карагандинской области переменная облачность, ночью и днём осадки, местами туман, низовая метель. Температура воздуха ночью 15−20 градусов мороза, днём 5−10 мороза.
В Костанайской области переменная облачность, ночью и днём снег, туман, низовая метель. Температура ночью 22−27 градусов мороза, днём 5−10 мороза.
В Кызылординской области переменная облачность, без осадков, местами туман. Температура воздуха ночью 4−9 градусов мороза, днём от 0 до 5 мороза.
На территории Мангистауской области переменная облачность, ночью дождь со снегом, местами туман. Температура воздуха ночью от -1 до +4 градусов, днём 5−10 градусов тепла.
В Павлодарской области переменная облачность, ночью снег, местами туман. Температура воздуха ночью 23−28 градусов мороза, днём 10−15 мороза.
В
В
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.