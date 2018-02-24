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24 февраля, источник: Informburo.kz

Погода на 25 февраля: на севере морозы, на юге — оттепель

На севере страны ночная температура вновь опустится до 28−29 градусов мороза, а на юге днём уже до 12−16 тепла.

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Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на воскресенье, 25 февраля, по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, ночью снег. Температура ночью 18−20 градусов мороза, днём 8−10 мороза.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 0 до 2 градусов мороза, днём 8−10 тепла.

В Акмолинской области 25 февраля переменная облачность, ночью и днём снег, местами туман, низовая метель. Температура воздуха ночью 20−25 градусов мороза, днём 7−12 мороза.

На территории Актюбинской области переменная облачность, ночью и днём снег, туман. Температура ночью 5−10 градусов мороза, днём от 0 до 5 мороза.

В Алматинской области переменная облачность, местами осадки, туман. Температура ночью от -1 до +4 градусов, днём 7−12 градусов тепла. По данным КЧС МВД, в ближайшие сутки из-за потепления и таяния снега в низкогорной зоне Алматинской области ожидаются подтопления.

В Атырауской области переменная облачность, дождь со снегом, местами туман, гололедица. Ночью температура воздуха составит от 0 до 5 градусов мороза, днём от 0 до 5 тепла.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, ночью снег, местами туман, низовая метель, ветер 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8−13 градусов мороза, днём 3−8 мороза.

В Жамбылской области переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, туман, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура ночью от -2 до +3 градусов, днём 7−12 градусов тепла.

В Западно-Казахстанской области 25 февраля переменная облачность, ночью и днём снег, местами туман, низовая метель. Температура воздуха ночью 10−15 градусов мороза, днём 4−9 мороза.

На территории Карагандинской области переменная облачность, ночью и днём осадки, местами туман, низовая метель. Температура воздуха ночью 15−20 градусов мороза, днём 5−10 мороза.

В Костанайской области переменная облачность, ночью и днём снег, туман, низовая метель. Температура ночью 22−27 градусов мороза, днём 5−10 мороза.

В Кызылординской области переменная облачность, без осадков, местами туман. Температура воздуха ночью 4−9 градусов мороза, днём от 0 до 5 мороза.

На территории Мангистауской области переменная облачность, ночью дождь со снегом, местами туман. Температура воздуха ночью от -1 до +4 градусов, днём 5−10 градусов тепла.

В Павлодарской области переменная облачность, ночью снег, местами туман. Температура воздуха ночью 23−28 градусов мороза, днём 10−15 мороза.

В Северо-Казахстанской области переменная облачность, днём снег, туман, низовая метель, усиление ветра до 15−20 м/с. Ночью температура воздуха составит 24−29 градусов мороза, днём 13−18 мороза.

В Южно-Казахстанской области переменная облачность, ночью снег с дождём, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 2−7 градусов тепла, днём 11−16 тепла.

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