Для алматинцев откроют ЦОН с классом для обучения и парковкой на 1700 мест
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Отдел № 1 ЦОН Алмалинского района Алматы сменил адрес, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Отдел № 1 ЦОН Алмалинского района Алматы сменил адрес, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на
«Отдел № 1 ЦОН Алмалинского района города Алматы не только сменил местоположение на проспект Суюнбая, блок 2, корпус 4, но и претерпел значительные изменения. Теперь отдел оборудован сектором цифровых услуг на 37 мест для самостоятельного обслуживания, а также четырьмя пунктами общественного доступа, в которых можно получать электронные услуги по удостоверению личности или одноразовому SMS-паролю», — сообщается на странице официального аккаунта госкорпорации в Facebook.
Кроме того, в ЦОНе оборудован класс для обучения всех желающих навыкам самостоятельного получения государственных услуг и работы на порталах egov.kz, elicense.kz, goszakup.gov.kz и прочее.
отмечается, что общая площадь нового помещения — более 1000 кв. м, для удобства имеется парковка на 1700 мест. Подъехать к зданию можно с проспекта Суюнбая или с улицы Кунаева. ЦОН находится в непосредственной близости от станции метро «Райымбек батыр».
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