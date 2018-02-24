Для алматинцев откроют ЦОН с классом для обучения и парковкой на 1700 мест

«Отдел № 1 ЦОН Алмалинского района города Алматы не только сменил местоположение на проспект Суюнбая, блок 2, корпус 4, но и претерпел значительные изменения. Теперь отдел оборудован сектором цифровых услуг на 37 мест для самостоятельного обслуживания, а также четырьмя пунктами общественного доступа, в которых можно получать электронные услуги по удостоверению личности или одноразовому SMS-паролю», — сообщается на странице официального аккаунта госкорпорации в Facebook.

Кроме того, в ЦОНе оборудован класс для обучения всех желающих навыкам самостоятельного получения государственных услуг и работы на порталах egov.kz, elicense.kz, goszakup.gov.kz и прочее.