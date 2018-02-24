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24 февраля, источник: Zakon.kz

Айжан Байзакова впервые рассказала о своем мужчине

Девушка рассказала подробности своей личной жизни и поделилась некоторыми секретами и советами.

Источник: Zakon.kz

Казахстанский блогер Айжан Байзакова поделилась историей любви на своем канале в Telegram, передает Zakon.kz.

«Мы познакомились 26 июня 2013, по улице Байзакова. Я любила после гор ходить пешком по городу, в наушниках. Типичное знакомство, обмен номерами. Переписка Вконтакте, которая переросла в большую любовь», — пишет Айжан. В то время, говорит блогер, она не красилась, не курила, не употребляла алкоголь, не ходила в клубы и «ради него научилась печь пироги, вязать носочки».

«С первого дня знакомства в течении двух лет я снимала видео о том, как его люблю, и хотела на свадьбе сделать ему подарок. Слишком была я влюблена. Никогда не повышала на него голос, не спорила. Единственное, на что я обижалась то, что он курил. Я знала, что он мне изменял, но закрывала на это глаза, так как боялась потерять», — признается Байзакова.

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26 декабря 2014 года Айжан получила предложение руки и сердца, пара уехала в Талдыкорган, где состоялось знакомство с родителями и началась подготовка к свадьбе.

«Еще год совместного проживания, я начала любить его еще сильнее. Забыла о себе, я просто была его частью, хотела жить в нем. Но потом произошло страшное, сейчас я понимаю, что и ему было больно смотреть на мои страдания», — рассказывает блогер.

Айжан не раскрыла подробности того, что именно произошло: по ее словам, это стало для нее трагедией и «вся нежная любовь к этому человеку просто разбилась вдребезги».

После этого Байзакова отправилась в Грузию, где впервые попробовала сигареты, начала пить, и первый раз сходила в клуб. После этого девушка поняла, что она «человек свободы» и «ей так легче»: «Я одиночка во всех планах».

По словам Айжан, она не обижается на этого человека, так как было много хороших моментов. Этот человек напоминает ей, как она любила. Но при этом блогер благодарна Вселенной, что это закончилось: «Мое отношение к мужчинам и отношениям изменилось на 200%. Я не семейный человек. Никто не может мне указать, как дышать и что делать. Тогда я просто боялась себе в этом признаться. Все, что не происходит — все к лучшему. Мальчики, не обижайте хороших девочек, не то они превратятся в Байзакову».

При этом она предупреждает любопытствующих «можете не стараться искать его, в Интернете нет совместных фото и видео». И признается, что первый раз написала о нем.

«Мне было очень сложно прийти в себя. Могло произойти страшное. Я не боялась умереть, так как потеряла все. Я съехала от родителей, чтобы не показывать им свою боль. Да, я курила, и не только сигареты, я слишком ушла в себя. Никто не мог мне помочь. Я оставалась одна, чем и убивала себя медленно. Сама себе состригла волосы, сделала татуировки», — вспоминает блогер.

Но потом Айжан поняла, что убивает не только себя, но и родных: «Сказала себе: очнись, живи, это прошло. Мужчины не достойны твоих слез, теперь ты должна делать им больно».

«Девочки, самое лучшее спасение от депрессии — это путешествия. Забейте на мужиков, купите билет, да хоть в Ташкент, и отрывайтесь», — посоветовала девушка напоследок.

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