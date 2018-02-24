В подземных переходах столицы демонтируют ворота

«Мы не боремся с экономическими агентами, мы просто хотим обеспечить безопасность граждан при переходе улиц», — сказал советник и.о.мэра столицы Михаил Багас. Между тем экономические агенты сетуют, что теперь возрастут расходы на охрану.

Один из самых проблемных переходов, как сообщает муниципалитет, находится на перекрёстке улицы Измаильской и проспекта Штефана чел Маре. Ворота там демонтировали, но всех проблем это не решило. Доступ граждан на инвалидных колясках ограничен. Власти дали экономическому агенту, отвечающему за переход, три дня на решение проблемы.



В этом году власти намерены отремонтировать восемь подземных переходов. Для четырёх проекты уже почти готовы. В ближайшее время объявят тендер для строительных компаний.



«Полностью обновят стены и канализационную систему», — сказал и.о.главы Управления транспорта Виталий Бутучел.



Горожане изменениями довольны.



«Вечерами переходить улицу опасно. Света нет. Светофоры выключают и некоторые водители мчат на высокой скорости».