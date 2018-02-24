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24 февраля, источник: Publika.md

В подземных переходах столицы демонтируют ворота

Муниципальные власти наводят порядок в подземных пешеходных переходах. В трёх из них уже демонтировали ворота, установленные экономическими агентами. Ещё в трёх — предприниматели сами сняли ограждения.

Источник: Publika.md

«Мы не боремся с экономическими агентами, мы просто хотим обеспечить безопасность граждан при переходе улиц», — сказал советник и.о.мэра столицы Михаил Багас.

Между тем экономические агенты сетуют, что теперь возрастут расходы на охрану.

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«Надо поставить камеры видеонаблюдения, и штрафовать тех, кто мусорит и шумит», — отметил предприниматель Ион Чеботарь.

Один из самых проблемных переходов, как сообщает муниципалитет, находится на перекрёстке улицы Измаильской и проспекта Штефана чел Маре. Ворота там демонтировали, но всех проблем это не решило. Доступ граждан на инвалидных колясках ограничен. Власти дали экономическому агенту, отвечающему за переход, три дня на решение проблемы.

В этом году власти намерены отремонтировать восемь подземных переходов. Для четырёх проекты уже почти готовы. В ближайшее время объявят тендер для строительных компаний.

«Полностью обновят стены и канализационную систему», — сказал и.о.главы Управления транспорта Виталий Бутучел.

Горожане изменениями довольны.

«Вечерами переходить улицу опасно. Света нет. Светофоры выключают и некоторые водители мчат на высокой скорости».

«Это хорошо. Вечером многие возвращаются с работы, и переходить улицу в неположенном месте очень опасно».

На ремонт переходов выделили полтора миллиона леев.

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