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24 февраля, источник: Publika.md

На трассе Кишинев-Оргеев установили дорожные указатели

На трассе Кишинёв-Оргеев установили новые дорожные знаки, запрещающие остановку. Сделали это в целях борьбы с незаконной продажей подснежников.

Источник: Publika.md

Решение приняла Экологическая инспекция Оргеева. Однако торговцев это не отпугнуло. Они выходят на обочину трассы невзирая на непогоду.

Знаки установили на определённом участке дороги.

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«Мы хотим, чтобы водители соблюдали эти знаки. Так может сократиться и число ДТП на этом участке. Сами торговцы зачастую нарушают правила», — сказал завотделом общественной безопасности Оргеева Анатолий Дубник.

«Будем проводить рейды согласно графику, составлять протоколы и штрафовать граждан, которые нарушают законодательство», — отметил глава Экологической инспекции Оргеева Штефан Михалаш.

Автолюбители инициативу поддерживают.

«Хорошо, если риск аварий сведется к минимуму. Думаю, это плюс. Если честно, тяжело, когда кто-то резко тормозит перед тобой».

«Думаю, это хорошо. Природа для всех, а не для тех, кто выручает 30 леев за три цветка».

Водителям, нарушившим правила, грозит до 750 леев штрафа и три штрафных пункта. А торговцам подснежниками — до трёх тысяч леев штрафа.

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