На трассе Кишинев-Оргеев установили дорожные указатели
На трассе
На трассе
Решение приняла Экологическая инспекция Оргеева. Однако торговцев это не отпугнуло. Они выходят на обочину трассы невзирая на непогоду.
Знаки установили на определённом участке дороги.
«Мы хотим, чтобы водители соблюдали эти знаки. Так может сократиться и число ДТП на этом участке. Сами торговцы зачастую нарушают правила», — сказал завотделом общественной безопасности Оргеева Анатолий Дубник.
«Будем проводить рейды согласно графику, составлять протоколы и штрафовать граждан, которые нарушают законодательство», — отметил глава Экологической инспекции Оргеева Штефан Михалаш.
Автолюбители инициативу поддерживают.
«Хорошо, если риск аварий сведется к минимуму. Думаю, это плюс. Если честно, тяжело, когда
«Думаю, это хорошо. Природа для всех, а не для тех, кто выручает 30 леев за три цветка».
Водителям, нарушившим правила, грозит до 750 леев штрафа и три штрафных пункта. А торговцам подснежниками — до трёх тысяч леев штрафа.
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