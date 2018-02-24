На трассе Кишинев-Оргеев установили дорожные указатели

«Мы хотим, чтобы водители соблюдали эти знаки. Так может сократиться и число ДТП на этом участке. Сами торговцы зачастую нарушают правила», — сказал завотделом общественной безопасности Оргеева Анатолий Дубник.



«Будем проводить рейды согласно графику, составлять протоколы и штрафовать граждан, которые нарушают законодательство», — отметил глава Экологической инспекции Оргеева Штефан Михалаш.



Автолюбители инициативу поддерживают.



«Хорошо, если риск аварий сведется к минимуму. Думаю, это плюс. Если честно, тяжело, когда кто-то резко тормозит перед тобой».



«Думаю, это хорошо. Природа для всех, а не для тех, кто выручает 30 леев за три цветка».



Водителям, нарушившим правила, грозит до 750 леев штрафа и три штрафных пункта. А торговцам подснежниками — до трёх тысяч леев штрафа.