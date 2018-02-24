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24 февраля, источник: Коммерсантъ-Новости

Фильм Алексея Германа-младшего «Довлатов» получил одну из наград Берлинале

Фильм российского режиссера Алексея Германа-младшего «Довлатов» получил награду независимого жюри на 68-м Берлинском кинофестивале. Такое решение приняло жюри германской газеты Berliner Morgenpost. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Источник: РИА "Новости"

Фильм еще одного российского режиссера Тимура Бекмамбетова «Профиль» выиграл приз зрительских симпатий программы «Панорама».

Основные призы Берлинале будут вручены позднее. На главные награды претендуют 19 фильмов, в том числе «Довлатов».

На Берлинском кинофестивале вручили первую награду
Во время загрузки произошла ошибка.
21 февраля© Ньюстюб
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