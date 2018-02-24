Фильм Алексея Германа-младшего «Довлатов» получил одну из наград Берлинале
Фильм российского режиссера Алексея
Фильм российского режиссера Алексея
Фильм еще одного российского режиссера Тимура Бекмамбетова «Профиль» выиграл приз зрительских симпатий программы «Панорама».
Основные призы Берлинале будут вручены позднее. На главные награды претендуют 19 фильмов, в том числе «Довлатов».
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