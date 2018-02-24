Под Сморгонью провели первый в Беларуси тракторный биатлон

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Это были первые в нашей стране соревнования по тракторному биатлону. Да что в стране — в мире!

Гоночную трассу оборудовали в песчаном карьере вблизи деревни Сутьково в 10 км от Сморгони в Гродненской области. На старт вышли трактористы и спортсмены-любители, всего — 5 команд. Экстремальные заезды организовал Минский тракторный завод.

Соревнования посвятили белорусским спортсменам, которые сейчас борются за медали на Олимпиаде в Пхенчхане. Правила тракторного биатлона были максимально приближены к оригинальным. Только участники эстафеты вышли на дистанцию не на лыжах, а на малогабаритных тракторах. Их собирают на Сморгонском агрегатном заводе, который входит в холдинг МТЗ. А вместо винтовок у спортсменов были ружья для пейнтбола.

Зрителей, которые не побоялись в 16-градусный мороз прийти поболеть за трактористов-биатлонистов, потом кормили горячей едой из полевой кухни.