В московском регионе пообещали тридцатиградусный мороз

Источник: Reuters

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В ночь на воскресенье, 25 февраля, в Московской области столбик термометра местами может опуститься до минус 30 градусов. Об этом говорится в экстренном предупреждении, выпущенном Главным управлением МЧС России по региону.

Спасатели ссылаются на прогноз, выпущенный ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». По нему, также в области местами ожидается небольшой снег и гололедица.

МЧС рекомендует гражданам, в особенности детям, лишний раз не выходить из дома, а водителям — воздержаться от поездок за пределы населенного пункта без крайней необходимости.

Ранее Гидрометцентр России выпустил прогноз, по которому морозы продержатся в столичном регионе до 1 марта.