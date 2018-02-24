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24 февраля, источник: Мослента

В московском регионе пообещали тридцатиградусный мороз

Местами ожидается небольшой снег и гололедица.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 87% 763 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Reuters
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В ночь на воскресенье, 25 февраля, в Московской области столбик термометра местами может опуститься до минус 30 градусов. Об этом говорится в экстренном предупреждении, выпущенном Главным управлением МЧС России по региону.

Спасатели ссылаются на прогноз, выпущенный ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». По нему, также в области местами ожидается небольшой снег и гололедица.

МЧС рекомендует гражданам, в особенности детям, лишний раз не выходить из дома, а водителям — воздержаться от поездок за пределы населенного пункта без крайней необходимости.

Ранее Гидрометцентр России выпустил прогноз, по которому морозы продержатся в столичном регионе до 1 марта.

Справка
Как пережить морозы. Советы экспертовКто предупрежден — тот вооружен. Что делать при обморожении и как правильно одеваться, как оживить автомобиль и заставить работать неприспособленный к низким температурам гаджет, как утеплить квартиру и какие фильмы про выживание в стужу посмотреть - эксперты медиапроектов Mail.Ru делятся секретами борьбы с зимними морозами.
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