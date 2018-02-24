В московском регионе пообещали тридцатиградусный мороз
Местами ожидается небольшой снег и гололедица.
Местами ожидается небольшой снег и гололедица.
В ночь на воскресенье, 25 февраля, в Московской области столбик термометра местами может опуститься до минус 30 градусов. Об этом говорится в экстренном предупреждении, выпущенном Главным управлением МЧС России по региону.
Спасатели ссылаются на прогноз, выпущенный ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». По нему, также в области местами ожидается небольшой снег и гололедица.
МЧС рекомендует гражданам, в особенности детям, лишний раз не выходить из дома, а водителям — воздержаться от поездок за пределы населенного пункта без крайней необходимости.
Ранее Гидрометцентр России выпустил прогноз, по которому морозы продержатся в столичном регионе до 1 марта.
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