Space X перенесла запуск Falcon 9
Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU — Компания Space X перенесла запуск
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU — Компания Space X перенесла запуск
Будет проведена проверка систем герметизации головного обтекателя, после чего Space X назначит новую дату пуска, говорится в сообщении.
Falcon 9 должен был доставить на орбиту испанский спутник связи Hispasat 30W-6.
В 2018 году Space X осуществила три успешных запуска Falcon 9 и запланировала около 30.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.