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24 февраля, источник: Интерфакс

Space X перенесла запуск Falcon 9

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU — Компания Space X перенесла запуск ракеты-носителя Falcon 9, намеченный на 24 февраля, в связи с необходимостью провести дополнительные тесты, говорится в официальном заявлении компании Илона Маска.

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Будет проведена проверка систем герметизации головного обтекателя, после чего Space X назначит новую дату пуска, говорится в сообщении.

Falcon 9 должен был доставить на орбиту испанский спутник связи Hispasat 30W-6.

В 2018 году Space X осуществила три успешных запуска Falcon 9 и запланировала около 30.

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