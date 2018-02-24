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24 февраля, источник: Интерфакс

Немецкая актриса появилась на Берлинале с мешком на голове в знак поддержки Серебренникова

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU — Немецкая актриса Франциска Петри выступила в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова на церемонии награждения лауреатов 68-го Берлинского международного кинофестиваля, передает в субботу корреспондент «Интерфакса».

Актриса, работавшая с Серебренниковым в фильме «Измена», прошла по красной ковровой дорожке в белой футболке с надписью «Я вынужден остаться дома» и бумажным пакетом на голове с фотографией Серебренникова. Сзади на футболке было написано freekirill.

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В рамках кинорынка EFM Берлинале впервые в международном формате был представлен фильм Серебренникова «Лето» о рок-музыканте Викторе Цое, который, как рассказали «Интерфаксу» продюсеры, был смонтирован режиссёром в своей квартире, когда тот находился под домашним арестом. Продажи картины стартовали на Берлинском кинорынке, права на картину выкупила кинокомпания Charades.

Сюжет фильма основан на малоизвестных фактах биографии Цоя.

Серебренников с августа находится под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных средств при реализации проекта «Платформа». Сотрудники правоохранительных органов задержали его в Санкт-Петербурге прямо во время съемочного процесса «Лета» и доставили на автомобиле в Москву.

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