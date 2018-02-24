Группа «DoReDoS» представит Молдову на Евровидении-2018 в Лиссабоне

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. В Кишиневе прошел финал национального отбора на «Евровидение-2018». Нашу страну на популярном песенном конкурсе в Португалии представит музыкальный коллектив «DoReDoS».

Удачу группе принесла композиция «My lucky day», которую написали народный артист России Филипп Киркоров и поэт Джон Баллард.

Финальный концерт, который транслировали по телеканалу Молдова 1, открыли серебряные призеры Евровидения-2017 — группа SunStroke Project.

«Мы словно снова погрузились в ту атмосферу прошлого года, когда представляли нашу страну на “Евровидении”. Мы все вместе должны поддержать участника, который представит Молдову в Португалии», — отметил солист Сергей Яловицкий.

Кстати, в зале во время национального отбора присутствовал Филипп Киркоров. Он вместе со зрителями снимал происходящее на мобильный телефон. А узнав, что «DoReDoS» представит Молдову на Евровидении, он даже расплакался от счастья.

Солистка «DoReDoS» Марина Джундиет призналась, что по-настоящему выложиться у них получилось именно во время финала:

«У нас на репетициях не получалось выдать все эмоции, которые от нас требовали хореографы, но во время финала мы это сделали. Только на сцене в контакте со зрителями можем отдать максимум», — заявила Джундиет.

Филипп Киркоров отметил высокую организацию национального отбора.

«Надо отдать должное руководству государственного телевидения, которое ответственно отнеслось к организации конкурса. В целом хочу отметить, что меня поразило отношение и государственных структур, и президента к отбору на “Евровидение” в такой маленькой, но по-настоящему музыкальной Молдове. Я желаю от души победителям достойно представить свою страну в Португалии. Я в прошлом году болел за Молдову, и не случайно я в этом году здесь. Очень переживал, ведь сам по сути участвовал как автор песни. Я верю в ребят, в их удачу и талант!», — отметил Киркоров.

По словам артиста, самое главное, что ребята достойно выступили.

«Планка, заданная потрясающей группой SunStroke Project, очень высока. Все-таки второе место на “Евровидении” — это большой успех для всех стран, в том числе и для Молдовы. Было сложно артистам выступать, но “DoReDoS” — молодцы!» — отметил Киркоров.

Кстати, победу этого музыкального коллектива Sputnik Молдова прогнозировал еще в декабре.

Тогда мы писали о том, что звезда российской эстрады Филипп Киркоров спустя несколько лет снова решил принять участие в музыкальном конкурсе «Евровидение».

«Я согласился в этом году принять приглашение от одной из стран, которая солидарна с политикой моего президента. Иначе я бы ни за что не встал под любой другой флаг. Надеюсь, в этом году Россию наконец оценят по достоинству», — отметил Киркоров.

Группа «DoReDoS» появилась в сентябре 2011 года. В ее состав входят три вокалиста Марина Джундиет, Евгений Андриянов и Сергей Мыца. Все они родом из Рыбницы, где познакомились и решили создать свой музыкальный коллектив. Позже музыканты перебрались в Кишинев, где закончили Академию музыки, театра и изобразительных искусств.