«Я жена депутата»: дебоширка устроила скандал в самолете «Аэрофлота»

На кадрах видно, как женщина, представившаяся «женой депутата», угрожает «выколоть глаз» одной из пассажирок. «Сейчас приедешь в Ливан — я тебе устрою там!» — продолжает она.

Как сообщил автор видео, женщина начала скандалить после того, как впереди сидевшая пассажирка опустила кресло. «К чести стюардесс, быстро справились с хулиганкой. Так и летаем», — говорится в комментарии к ролику.