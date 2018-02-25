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00:13 (мск), источник: РИА Новости

«Я жена депутата»: дебоширка устроила скандал в самолете «Аэрофлота»

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В интернете появилось видео скандала на борту самолета «Аэрофлота», следовавшего по рейсу Москва-Бейрут. Ролик опубликовал в YouTube один из очевидцев инцидента.

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На кадрах видно, как женщина, представившаяся «женой депутата», угрожает «выколоть глаз» одной из пассажирок. «Сейчас приедешь в Ливан — я тебе устрою там!» — продолжает она.

Как сообщил автор видео, женщина начала скандалить после того, как впереди сидевшая пассажирка опустила кресло. «К чести стюардесс, быстро справились с хулиганкой. Так и летаем», — говорится в комментарии к ролику.

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