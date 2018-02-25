Воронежцев предупредили о стеклоомывайке с превышением метанола в 712 раз
Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Санитарные врачи сообщили жителям Воронежской области, что в продаже имеется опасная для жизни и здоровья людей стеклоомывающая жидкость. Называется она «Polar View» -30 С. Изготовлена в ноябре 2017 года компанией ООО «Элегест» в Москве.
«Содержание в ней метанола превышает допустимый уровень в 712 раз, — отметили в региональном Роспотребнадзоре. — Вместо допустимых 0,05 процента метанола 35,6 процента».
Санитарные врачи призывают воронежцев эту стеклоомывайку не покупать. А если обнаружили её на прилавке, то сообщать в управление по телефону 8−800−700−92−84.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.