Воронежцев предупредили о стеклоомывайке с превышением метанола в 712 раз

Санитарные врачи сообщили жителям Воронежской области, что в продаже имеется опасная для жизни и здоровья людей стеклоомывающая жидкость. Называется она «Polar View» -30 С. Изготовлена в ноябре 2017 года компанией ООО «Элегест» в Москве.

«Содержание в ней метанола превышает допустимый уровень в 712 раз, — отметили в региональном Роспотребнадзоре. — Вместо допустимых 0,05 процента метанола 35,6 процента».