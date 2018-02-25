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13:35 (мск), источник: Новости Воронежа

Воронежцев предупредили о стеклоомывайке с превышением метанола в 712 раз

Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Санитарные врачи сообщили жителям Воронежской области, что в продаже имеется опасная для жизни и здоровья людей стеклоомывающая жидкость. Называется она «Polar View» -30 С. Изготовлена в ноябре 2017 года компанией ООО «Элегест» в Москве.

«Содержание в ней метанола превышает допустимый уровень в 712 раз, — отметили в региональном Роспотребнадзоре. — Вместо допустимых 0,05 процента метанола 35,6 процента».

Санитарные врачи призывают воронежцев эту стеклоомывайку не покупать. А если обнаружили её на прилавке, то сообщать в управление по телефону 8−800−700−92−84.

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