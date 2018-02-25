Украину на «Евровидении-2018» представит Melovin
По итогам национального отбора представителем Украины на конкурсе в Лиссабоне стал певец Melovin.
По итогам национального отбора представителем Украины на конкурсе в Лиссабоне стал певец Melovin.
МИНСК, 25 фев — Sputnik. Победителем национального отбора на «Евровидение» от Украины стал певец Melovin (Константин Бочаров), сообщает Sputnik.
Украина выбирала представителя на «Евровидение-2018» путем открытого отбора. По итогам двух полуфиналов члены жюри и телезрители выбрали шесть исполнителей и групп, которые сразились за победу в проекте 24 февраля в прямом эфире.
По итогам финального шоу представителем Украины на «Евровидении» в Лиссабоне стал певец Melovin (Константин Бочаров). На конкурсе он споет композицию Under The Ladder, которая объединяет поп- и
Члены профессионального жюри поставили Melovin на второе место, однако от телезрителей он получил максимум баллов. Примечательно, что за него проголосовало свыше 60 тысяч человек. «Я обещаю принести победу», — сказал артист сразу после оглашения результатов отбора.
Melovin, он же Константин Бочаров, обрел популярность благодаря победе в украинском шоу «X-фактор». В минувшем году артист также пытался поехать на «Евровидение», однако по итогам голосования телезрителей и членов жюри занял лишь третье место.
Второе место на украинском отборе в этом году заняла певица Tayanna, третье — группа Kadnay.
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