Мал, да Урал
Кто разнашивал ботинки Николаю Чудотворцу и где находится пуп Земли.
Кто разнашивал ботинки Николаю Чудотворцу и где находится пуп Земли.
Куда податься путешественнику в России зимой? Каждый на этот вопрос отвечает
Холодное солнце Пармы
Пермские минус шесть градусов по Цельсию означают минус 16 московских. Как жаль, что арифметику прикамского климата гостям из столицы суждено было постичь лишь в аэропорту Большое Савино. Стоило
В Пермь нужно приезжать в добром расположении духа и, желательно, зимой или летом. Но никак не в межсезонье, чтобы не испортить первое впечатление о Пермском крае, как это произошло, например, с Антоном Павловичем в 1890 году.
Кама — прескучнейшая река. Чтобы постигать ее красоты, надо быть печенегом, сидеть неподвижно на барже около бочки с нефтью или куля с воблою и не переставая тянуть сиволдай. Берега голые, деревья голые, земля бурая, тянутся полосы снега, а ветер такой, что сам черт не сумеет дуть так резко и противно.
А всё оттого, что приехал писатель туда в апреле. Вот как меняется его оценка спустя 12 лет во время июньского визита в 1902 году.
«Кама — чудесная река. Надо бы нам
Легенды Перми
Парадокс, но мороз, ветер и холодное солнце над Камой оказались питательной средой для развития самых разных видов творческой активности. Креативность с пермской пропиской в России зашкаливает — трудно найти город такой же относительно молодой (пермяки готовятся в 2023 году отметить 300-летний юбилей) и столь богатый на культурные чудеса.
Здесь, в Перми, в доме на Сибирской улице родился антрепренер Сергей Дягилев, прославивший на весь мир русский балет. Теперь в родовом гнезде аристократа находится самая престижная в городе гимназия. Внутри — музей, где хранятся личные вещи Дягилева и его семьи. Там же установлен памятник деятелю искусства работы Эрнста Неизвестного.
Династия Дягилевых много сделала для города. В частности, аристократическая фамилия приложила руку к созданию гордости Перми — Академического театра оперы и балета имени Чайковского. Они финансировали строительство главной сцены Прикамья.
С Пермью связаны судьбы выдающихся людей своего времени. Город считается прообразом Юрятина в романе «Доктор Живаго» Бориса Пастернака — писатель бывал в Перми во время работы в конторе
Портрет пермяка
Пермяк — добрый, рассудительный, с изюминкой. Народ читающий — библиотеки на каждом углу. Технически подкованный — а чего ожидать от жителя промгиганта, где изготавливают пушки для армии и создаются двигатели для самолетов? Характер нордический — сплав самоиронии и чувства самодостаточности.
Местные решительно не терпят сравнения своей столицы с Екатеринбургом. Соперничество двух региональных столиц историческое — города возникли почти одновременно и спорили за главенство на Урале. Иными словами, если хочешь испортить пермяку настроение, расскажи о том, что замечательного видел в Екатеринбурге и что там есть такого, чего в Перми не найти.
Повышать голос — мера крайняя, люди здесь деликатные.
— Пермяки ленятся рот широко открывать, оттого и звуки глотают некоторые, — объясняет особенности речи земляков историк Александр Нечаев. А еще они утверждают, что чужеземца узнают из тысячи соотечественников по произношению слова «Пермь».
Слышим твердую «р» — всё понятно: приезжий.
У жителей края непреходящая любовь к массовым гуляньям. Особенно в чести фестивали под открытым небом, самые известные из них — «Зов Пармы» (Чердынский район) да еще «Небесная ярмарка» (Кунгур). Первый был основан известным писателем Алексеем Ивановым, автором романов «Чердынь — княгиня гор», «Географ глобус пропил», и представляет собой грандиозный этнический праздник с участием реконструкторов, музыкантов. Кунгурское мероприятие — событие для тех, кто увлечен воздухоплаванием.
Корреспонденту портала iz.ru посчастливилось попасть на «Губернскую масленицу» в
Людей не пугают ни мороз, ни сугробы — яблоку негде упасть. Дети спускаются с крутых горок на ватрушках, играют в царя горы. А один смелый мальчик развлекает толпу, крутя сальто прямо с лестничных перил в сугроб.
Главные экспонаты музея под открытым небом — деревянные церквушки. Сами срубы почернели от времени, а крыши, как здесь говорят, «поседевшие».
Весь секрет в материале кровли — лемех мастера изготавливали из осины. Со временем крыша из этой породы дерева приобретала серебристый отлив.
Деревянные храмы великолепны — православные миссионеры «насаждали» новую для местных язычников веру не огнем и мечом, а убеждением и прекрасными формами. Еще одно свидетельство этому ждало нас в Перми.
Деревянные боги
Столкновение цивилизаций, христианской и языческой, здесь, в Пермском крае, протекало тоже
Хранятся «деревянные боги» в «Храме искусства», как называют это место в Перми. Галерея пока располагается в здании
Есть в коллекции скульптуры, выполненные любителями — народными умельцами. А есть и изящные работы, созданные с соблюдением византийских традиций. В них чувствуется рука
Этой страницы своей истории Русская православная церковь всегда стеснялась. Всё дело в том, что христианизация
Аборигены упорно продолжали молиться «и нашим и вашим», что не устраивало миссионеров. Священники изобретали новые способы полностью переключить внимание прихожан на православие.
Вот эта скульптура Николая Чудотворца в человеческий рост стояла в одном из храмов Пермского края. Жители верили, что ночью изваяние оживает, святой ходит по дворам, решает их проблемы. Они приносили продукты скульптуре и каждый год шили для него кожаные ботиночки. Миссионеры ночами искусственно изнашивали обувь, чтобы поддерживать веру прихожан.
Экспонаты возили на рентген, и выяснилось, что детали скульптур соединены между собой сложными креплениями. Народные умельцы с годами значительно усложнили устройство своих творений.
Стыдились этих милых, с любовью выполненных фигурок не только христианские сановники, но и советская власть. Деревянную скульптуру было приказано сжечь. Костры воспылали, волю партии исполнили. С той лишь разницей, что в огне погибло несколько бревен. Коллекцию припрятали хранители, чтобы спустя годы вновь явить миру эти удивительные памятники истории и культуры Пермского края.
В народе скульптуры прижились. Настолько, что во время переезда деревянных святых в музей (в советское время их активно собирали по всему краю и свозили в галереи) им устраивали проводы всем селом. Как в последний путь.
— Плакали, молились. С радостью распрощались только с одной скульптурой — «Господь Саваоф». Крестьянам казалось, что бог показывает им язык, — рассказывает Береснев.
По его словам, к «деревянным богам» население относилось даже почтительнее, чем к иконам — музейщикам доводилось извлекать плоские изображения даже из забора.
— Был случай, когда из иконы сделали лопату, — рассказывает наш собеседник.
Заглянули на чай в пещеру
Кунгур
Некогда Кунгур был оживленным торговым
Сегодня о том, что Кунгур совсем не провинция, говорит лишь необычный артобъект под названием Пуп Земли. Он больше напоминает ядро
Особой исторической ценности этот объект не имеет, но как яркий ориентир прижился. Молодежь договаривается «встретиться у пупа». Экскурсанты охотно фотографируются на его фоне. Это как нулевой километр в Москве.
И всё же главная достопримечательность города — знаменитая Кунгурская пещера. Она была первым подобным объектом, открытым не только для спелеологов, но и для всех желающих. Массовое паломничество в таинственное и красивое место началось в 1914 году, когда уроженец Кунгура путешественник Александр Хлебников арендовал участок земли вместе с пещерой. Он поселился у входа, лично водил экскурсии. Постепенно туристов становилось всё больше. Так что в 1969 году в Кунгуре открыли бюро путешествий и экскурсий.
Что делает турист первым делом, попадая в пещеру? Правильно — кричит в надежде услышать эхо.
—
Но эхо молчало — звуки голоса погасли, едва коснувшись гипсовых стен. Пещера сначала показалась мне довольно узкой. Мы шагали за экскурсоводом длинной цепью. Затем пространство расширилось. Этот эффект усиливали со вкусом подобранные цветные лампы, подсвечивающие красоты подземелья. Память услужливо подсовывала определения из школьной программы — сталактиты, сталагмиты, сталагнаты. Все эти сокровища подземной пещеры, причудливо освещенные, мерцали и переливались на глазах замершей от восхищения группы.
Внезапно открылось подземное озеро, одно из 70 озер Кунгурской пещеры. В путешествиях я коллекционирую… водоемы. Иными словами, купаюсь там, где это возможно, в любую погоду. Вот и здесь, недолго думая, скинул одежду и нырнул в хрустальную бездну. Во всяком случае, до дна я не достал. Ледяная вода бодрила и горчила на вкус.
Внезапно для меня в подземелье погас свет. Я отстал и не слышал, как сотрудники предупредили группу о непродолжительном отключении электричества — это для того, чтобы туристы поняли, насколько здесь темно.
— Доказано, что в абсолютной темноте у человека обостряется слух, и можно даже уловить падение капельки в соседней пещере, — сообщила экскурсовод.
Подходила к концу наша полуторакилометровая подземная прогулка. Чтобы выбраться на свет божий, нам пришлось двигаться гусиным шагом — тропа сужалась.
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А автобусы с путешественниками всё прибывали и прибывали. Кстати, на окраине Кунгура даже построили отель для тех, кто захочет задержаться в этих краях подольше.
А вот рукотворным кунгурским чудом можно смело назвать вязовский пряник. Хотя появился этот бренд не так давно, причем усилиями всего одной многодетной семьи.
Дом
Что привезти с собой из Прикамья
Гастрономические гостинцы из Пермского края не ограничиваются пряниками. Здесь собирают душистый мед, а сладости местного производства известны по всей стране. Самыми вкусными считаются конфеты с ликером, вишневый мармелад, фруктовые пастилки, сухофрукты в шоколаде.
А ведь жаль уехать с родины «мясного уха» без этого деликатеса. Кстати, здесь популярны и другие начинки для пельменей, например, капуста. Впрочем, пельмени и их сородичей, «посикунчиков», можно «вывезти» в поваренной книге — попадались на глаза яркие региональные издания.
В подарок даме из Перми везут ювелирные изделия и бижутерию, выполненную в уникальном пермском зверином стиле. Шаманские штучки с изображением животных — этот культурный феномен появился в VII веке до нашей эры. И до сих пор местные промысловики мастерят такие украшения и предметы интерьера.
Что еще? Само собой, любой письменный стол на работе или стеклянный шкаф в квартире украсят изделия из уральских камней. Конкуренцию малахитовым шкатулкам составят поделки из змеиного камня. Кстати, он значительно дешевле малахита.
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