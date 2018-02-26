Мал, да Урал

Источник: Олег Воробьев

Куда податься путешественнику в России зимой? Каждый на этот вопрос отвечает по-своему. Одни ищут местечко потеплее да поуютнее, выбирая качественные курорты Краснодарского края. Другие, напротив, отдают предпочтение аскетичной русской глубинке с ее ослепительным снежным сиянием, древней историей и простыми, но такими настоящими земными радостями. Корреспондент портала iz.ru побывал на гостеприимной пермской земле и убедился, что не прогадал.

Холодное солнце Пармы

Пермские минус шесть градусов по Цельсию означают минус 16 московских. Как жаль, что арифметику прикамского климата гостям из столицы суждено было постичь лишь в аэропорту Большое Савино. Стоило всё-таки вооружиться шерстяным шарфом, подштанниками с начесом и теплой шапочкой. Не помешали бы и носки с подогревом. Впрочем, ситуацию исправило солнце — в этих широтах его зимой значительно больше, чем в западной части страны.

В Пермь нужно приезжать в добром расположении духа и, желательно, зимой или летом. Но никак не в межсезонье, чтобы не испортить первое впечатление о Пермском крае, как это произошло, например, с Антоном Павловичем в 1890 году.

Кама — прескучнейшая река. Чтобы постигать ее красоты, надо быть печенегом, сидеть неподвижно на барже около бочки с нефтью или куля с воблою и не переставая тянуть сиволдай. Берега голые, деревья голые, земля бурая, тянутся полосы снега, а ветер такой, что сам черт не сумеет дуть так резко и противно. Антон Чехов

Источник: Олег Воробьев

А всё оттого, что приехал писатель туда в апреле. Вот как меняется его оценка спустя 12 лет во время июньского визита в 1902 году.

«Кама — чудесная река. Надо бы нам как-нибудь нанять для всего семейства пароходик и поехать не спеша в Пермь и потом обратно, и это была бы дачная жизнь самая настоящая, какая нам и не снилась. Надо бы подумать об этом».

Источник: Олег Воробьев

Легенды Перми

Парадокс, но мороз, ветер и холодное солнце над Камой оказались питательной средой для развития самых разных видов творческой активности. Креативность с пермской пропиской в России зашкаливает — трудно найти город такой же относительно молодой (пермяки готовятся в 2023 году отметить 300-летний юбилей) и столь богатый на культурные чудеса.

Здесь, в Перми, в доме на Сибирской улице родился антрепренер Сергей Дягилев, прославивший на весь мир русский балет. Теперь в родовом гнезде аристократа находится самая престижная в городе гимназия. Внутри — музей, где хранятся личные вещи Дягилева и его семьи. Там же установлен памятник деятелю искусства работы Эрнста Неизвестного.

Династия Дягилевых много сделала для города. В частности, аристократическая фамилия приложила руку к созданию гордости Перми — Академического театра оперы и балета имени Чайковского. Они финансировали строительство главной сцены Прикамья.

Сергей Дягилев (фотография 20-х годов ХХ века) | Источник: РИА "Новости"

С Пермью связаны судьбы выдающихся людей своего времени. Город считается прообразом Юрятина в романе «Доктор Живаго» Бориса Пастернака — писатель бывал в Перми во время работы в конторе Всеволодо-Вильвенского химического завода. В этом городе в духовной семинарии учился изобретатель радио Александр Попов. В эвакуации здесь жил композитор Сергей Прокофьев.

Портрет пермяка

Пермяк — добрый, рассудительный, с изюминкой. Народ читающий — библиотеки на каждом углу. Технически подкованный — а чего ожидать от жителя промгиганта, где изготавливают пушки для армии и создаются двигатели для самолетов? Характер нордический — сплав самоиронии и чувства самодостаточности.

На жизнь или материальные трудности пермяк гостю жаловаться точно не станет.

Местные решительно не терпят сравнения своей столицы с Екатеринбургом. Соперничество двух региональных столиц историческое — города возникли почти одновременно и спорили за главенство на Урале. Иными словами, если хочешь испортить пермяку настроение, расскажи о том, что замечательного видел в Екатеринбурге и что там есть такого, чего в Перми не найти.

Источник: Олег Воробьев

Повышать голос — мера крайняя, люди здесь деликатные.

— Пермяки ленятся рот широко открывать, оттого и звуки глотают некоторые, — объясняет особенности речи земляков историк Александр Нечаев. А еще они утверждают, что чужеземца узнают из тысячи соотечественников по произношению слова «Пермь».

Слышим твердую «р» — всё понятно: приезжий. Александр Нечаев историк

У жителей края непреходящая любовь к массовым гуляньям. Особенно в чести фестивали под открытым небом, самые известные из них — «Зов Пармы» (Чердынский район) да еще «Небесная ярмарка» (Кунгур). Первый был основан известным писателем Алексеем Ивановым, автором романов «Чердынь — княгиня гор», «Географ глобус пропил», и представляет собой грандиозный этнический праздник с участием реконструкторов, музыкантов. Кунгурское мероприятие — событие для тех, кто увлечен воздухоплаванием.

Корреспонденту портала iz.ru посчастливилось попасть на «Губернскую масленицу» в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» в 40 км от административного центра края. В это живописное место на крутом холме у берега Камы со второй половины прошлого века свозили шедевры деревянного зодчества со всего края. Мельницы, гумно, соляные лари размером с особняк да различные избы в совокупности достоверно образуют старинное село.

Губернская масленица | Источник: Олег Воробьев

Людей не пугают ни мороз, ни сугробы — яблоку негде упасть. Дети спускаются с крутых горок на ватрушках, играют в царя горы. А один смелый мальчик развлекает толпу, крутя сальто прямо с лестничных перил в сугроб.

Главные экспонаты музея под открытым небом — деревянные церквушки. Сами срубы почернели от времени, а крыши, как здесь говорят, «поседевшие».

Весь секрет в материале кровли — лемех мастера изготавливали из осины. Со временем крыша из этой породы дерева приобретала серебристый отлив. Милана Федорова краевед

Деревянные храмы великолепны — православные миссионеры «насаждали» новую для местных язычников веру не огнем и мечом, а убеждением и прекрасными формами. Еще одно свидетельство этому ждало нас в Перми.

Деревянные боги

Столкновение цивилизаций, христианской и языческой, здесь, в Пермском крае, протекало тоже по-особенному. Артефакты этого особого метода обращения народов — причудливые фигурки из хвойных пород.

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Хранятся «деревянные боги» в «Храме искусства», как называют это место в Перми. Галерея пока располагается в здании Спасо-Преображенского собора и ждет переезда в новое место.

Есть в коллекции скульптуры, выполненные любителями — народными умельцами. А есть и изящные работы, созданные с соблюдением византийских традиций. В них чувствуется рука мастера-иконописца. Вот только кто вдохнул в деревяшки новую жизнь, вряд ли уже когда-то удастся выяснить. Художники высокого уровня такие работы выполняли, как правило, анонимно, чтобы не скомпрометировать себя.

Этой страницы своей истории Русская православная церковь всегда стеснялась. Всё дело в том, что христианизация финно-угорских народов и других племен, населявших Пермский край, шла со скрипом. Аборигены не были против нового бога и православных святых, но икону не воспринимали напрочь. Сознание язычника требовало более конкретного воплощения могущественных сил, близкого к привычным идолам. Тогда миссионеры сделали образы объемными. Отчасти пригодился опыт католиков. Так появился Николай Чудотворец со смуглым мечом, скульптура «Господь Саваоф», архангелы и ангелочки с лицом Петра Великого, евангельские персонажи.

Источник: Олег Воробьев

Аборигены упорно продолжали молиться «и нашим и вашим», что не устраивало миссионеров. Священники изобретали новые способы полностью переключить внимание прихожан на православие.

Вот эта скульптура Николая Чудотворца в человеческий рост стояла в одном из храмов Пермского края. Жители верили, что ночью изваяние оживает, святой ходит по дворам, решает их проблемы. Они приносили продукты скульптуре и каждый год шили для него кожаные ботиночки. Миссионеры ночами искусственно изнашивали обувь, чтобы поддерживать веру прихожан. Владимир Береснев заведующий отделом новейших течений картинной галереи

Экспонаты возили на рентген, и выяснилось, что детали скульптур соединены между собой сложными креплениями. Народные умельцы с годами значительно усложнили устройство своих творений.

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Стыдились этих милых, с любовью выполненных фигурок не только христианские сановники, но и советская власть. Деревянную скульптуру было приказано сжечь. Костры воспылали, волю партии исполнили. С той лишь разницей, что в огне погибло несколько бревен. Коллекцию припрятали хранители, чтобы спустя годы вновь явить миру эти удивительные памятники истории и культуры Пермского края.

В народе скульптуры прижились. Настолько, что во время переезда деревянных святых в музей (в советское время их активно собирали по всему краю и свозили в галереи) им устраивали проводы всем селом. Как в последний путь.

— Плакали, молились. С радостью распрощались только с одной скульптурой — «Господь Саваоф». Крестьянам казалось, что бог показывает им язык, — рассказывает Береснев.

По его словам, к «деревянным богам» население относилось даже почтительнее, чем к иконам — музейщикам доводилось извлекать плоские изображения даже из забора.

— Был случай, когда из иконы сделали лопату, — рассказывает наш собеседник.

Заглянули на чай в пещеру

Кунгур когда-то был центром горнозаводского округа, но в историю вошел как чайная столица России. Становление главного национального напитка связано с именем купца Алексей Губкина — он наладил крупную оптовую торговлю чаем. Любопытно, что плитка чая в свое время была настоящей валютой, причем довольно твердой.

Некогда Кунгур был оживленным торговым городом-портом. Жизнь здесь кипела, а заправляли всем купцы. Кстати, в городе работает уникальный в своем роде музей, посвященный быту этого сословия. Любопытный экспонат — водонепроницаемые сапоги, на которых здешние купцы сделали состояние. Секрет герметичности заключался в способе скрепления кусков кожи и подошвы с помощью… деревянных гвоздей. Вот тебе и нанотехнология.

Пуп Земли | Источник: Олег Воробьев

Сегодня о том, что Кунгур совсем не провинция, говорит лишь необычный артобъект под названием Пуп Земли. Он больше напоминает ядро Царь-пушки, врытое в землю по самый «экватор». Вокруг памятника расположена роза ветров. На пупе красуется километраж от этой знаковой точки до Москвы, Сиднея, Пекина, Парижа и других мировых столиц.

Кунгурцам надо отдать должное за чувство юмора — никому кроме них и в голову не пришло так возвеличить любимый город, будь он хоть во много раз известнее и респектабельнее Кунгура.

Особой исторической ценности этот объект не имеет, но как яркий ориентир прижился. Молодежь договаривается «встретиться у пупа». Экскурсанты охотно фотографируются на его фоне. Это как нулевой километр в Москве.

И всё же главная достопримечательность города — знаменитая Кунгурская пещера. Она была первым подобным объектом, открытым не только для спелеологов, но и для всех желающих. Массовое паломничество в таинственное и красивое место началось в 1914 году, когда уроженец Кунгура путешественник Александр Хлебников арендовал участок земли вместе с пещерой. Он поселился у входа, лично водил экскурсии. Постепенно туристов становилось всё больше. Так что в 1969 году в Кунгуре открыли бюро путешествий и экскурсий.

Кунгурская пещера | Источник: Олег Воробьев

Что делает турист первым делом, попадая в пещеру? Правильно — кричит в надежде услышать эхо.

— У-а-у! — отрывисто крикнул я, чтобы не напугать группу.

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Но эхо молчало — звуки голоса погасли, едва коснувшись гипсовых стен. Пещера сначала показалась мне довольно узкой. Мы шагали за экскурсоводом длинной цепью. Затем пространство расширилось. Этот эффект усиливали со вкусом подобранные цветные лампы, подсвечивающие красоты подземелья. Память услужливо подсовывала определения из школьной программы — сталактиты, сталагмиты, сталагнаты. Все эти сокровища подземной пещеры, причудливо освещенные, мерцали и переливались на глазах замершей от восхищения группы.

Внезапно открылось подземное озеро, одно из 70 озер Кунгурской пещеры. В путешествиях я коллекционирую… водоемы. Иными словами, купаюсь там, где это возможно, в любую погоду. Вот и здесь, недолго думая, скинул одежду и нырнул в хрустальную бездну. Во всяком случае, до дна я не достал. Ледяная вода бодрила и горчила на вкус.

Кунгурская пещера | Источник: Олег Воробьев

Внезапно для меня в подземелье погас свет. Я отстал и не слышал, как сотрудники предупредили группу о непродолжительном отключении электричества — это для того, чтобы туристы поняли, насколько здесь темно.

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— Доказано, что в абсолютной темноте у человека обостряется слух, и можно даже уловить падение капельки в соседней пещере, — сообщила экскурсовод.

Подходила к концу наша полуторакилометровая подземная прогулка. Чтобы выбраться на свет божий, нам пришлось двигаться гусиным шагом — тропа сужалась.

— Наконец-то они вышли! — такими словами встретила нас другая группа экскурсантов — пока одни туристы не покинут пещеру, другие не войдут.

А автобусы с путешественниками всё прибывали и прибывали. Кстати, на окраине Кунгура даже построили отель для тех, кто захочет задержаться в этих краях подольше.

А вот рукотворным кунгурским чудом можно смело назвать вязовский пряник. Хотя появился этот бренд не так давно, причем усилиями всего одной многодетной семьи.

Пряники | Источник: Олег Воробьев

Дом Вязовых-Кожуховых самый яркий. Эти удивительные люди прославились на всю страну мастерством в изготовлении пряников. Вязовские пряники собрали все призы на конкурсах туристических сувениров. Это — семейная мастерская. У Галины Вязовой и Игоря Кожухова — пятеро детей. Кто постарше — помогают родителям на сладком производстве. Каких только пряников не выпекали в домашней мастерской! Самый интересный — в виде часов. Галина долгое время преподавала декоративно-прикладное искусство художникам-промысловикам. В доме много деревянных поделок, картин, а стены расписаны этническими узорами. Дом Вязовых-Кожуховых открыт для экскурсантов и любителей мастер-классов.

Что привезти с собой из Прикамья

Гастрономические гостинцы из Пермского края не ограничиваются пряниками. Здесь собирают душистый мед, а сладости местного производства известны по всей стране. Самыми вкусными считаются конфеты с ликером, вишневый мармелад, фруктовые пастилки, сухофрукты в шоколаде.

Гурманы обязательно прихватили бы с собой пельменей здешних производителей, но не у каждого, увы, под рукой окажется переносной холодильник.

А ведь жаль уехать с родины «мясного уха» без этого деликатеса. Кстати, здесь популярны и другие начинки для пельменей, например, капуста. Впрочем, пельмени и их сородичей, «посикунчиков», можно «вывезти» в поваренной книге — попадались на глаза яркие региональные издания.

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В подарок даме из Перми везут ювелирные изделия и бижутерию, выполненную в уникальном пермском зверином стиле. Шаманские штучки с изображением животных — этот культурный феномен появился в VII веке до нашей эры. И до сих пор местные промысловики мастерят такие украшения и предметы интерьера.