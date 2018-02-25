В России запускается первый студенческий телеканал
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Первый всероссийский студенческий телеканал, цель которого — формирование активной гражданской позиции у молодежи, начнет свое вещание 25 февраля.
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Первый всероссийский студенческий телеканал, цель которого — формирование активной гражданской позиции у молодежи, начнет свое вещание 25 февраля.
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«Первый всероссийский студенческий телеканал создается для формирования активной гражданской позиции у студенческой молодежи, трансляции успешного опыта реализации молодежных проектов и студенческих инициатив, совершенствования молодежной журналистики и повышения качества создаваемого контента в медиацентрах вузов, вовлечения молодых людей в творческую деятельность в сфере медиа, а также продвижения достижений вузов на федеральном уровне», — заявили в МАСТ.
Зрителей телеканала будут ждать информационные, документальные, просветительские программы,
«Особенность телеканала состоит в том, что контент будет производить молодежь для молодежи. Это возможность для молодых медийщиков выйти на новый профессиональный уровень. Их материалы и телепроекты будут транслироваться на федеральном уровне. Кроме этого, для каждого вуза это возможность продвижения собственного бренда и привлечения абитуриентов», — отметил первый заместитель исполнительного директора МАСТ Сергей Косенчук.
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