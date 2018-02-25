В России запускается первый студенческий телеканал

Источник: Reuters

Как сообщила пресс-служба Международной ассоциации студенческого телевидения (МАСТ), выступившей его учредителем, эфирная сетка телеканала будет формироваться из материалов вузов, являющихся членами МАСТ, а также из материалов и телепроектов молодежных общественных организации и ведомств сферы молодежной политики.

Телеканал начнет вещание 25 февраля. Сначала это будет круглосуточное IP-вещание, затем он перейдет в кабельные и спутниковые сети.

«Первый всероссийский студенческий телеканал создается для формирования активной гражданской позиции у студенческой молодежи, трансляции успешного опыта реализации молодежных проектов и студенческих инициатив, совершенствования молодежной журналистики и повышения качества создаваемого контента в медиацентрах вузов, вовлечения молодых людей в творческую деятельность в сфере медиа, а также продвижения достижений вузов на федеральном уровне», — заявили в МАСТ.

Читайте также Молодежи посылают телесигнал

Зрителей телеканала будут ждать информационные, документальные, просветительские программы, ток-шоу и интервью, которые будут посвящены темам образования, молодежной политики, науки, творчества, культуры, спорта, волонтерства. Также на телеканале появятся материалы вузов о достижениях студентов в различных сферах деятельности и студенческие фильмы, созданные в ходе обучения на профильных специальностях в сфере кино и телевидения.