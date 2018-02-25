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00:50 (мск), источник: РИА Новости

В России запускается первый студенческий телеканал

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Первый всероссийский студенческий телеканал, цель которого — формирование активной гражданской позиции у молодежи, начнет свое вещание 25 февраля.

Источник: Reuters

Как сообщила пресс-служба Международной ассоциации студенческого телевидения (МАСТ), выступившей его учредителем, эфирная сетка телеканала будет формироваться из материалов вузов, являющихся членами МАСТ, а также из материалов и телепроектов молодежных общественных организации и ведомств сферы молодежной политики.

Телеканал начнет вещание 25 февраля. Сначала это будет круглосуточное IP-вещание, затем он перейдет в кабельные и спутниковые сети.

«Первый всероссийский студенческий телеканал создается для формирования активной гражданской позиции у студенческой молодежи, трансляции успешного опыта реализации молодежных проектов и студенческих инициатив, совершенствования молодежной журналистики и повышения качества создаваемого контента в медиацентрах вузов, вовлечения молодых людей в творческую деятельность в сфере медиа, а также продвижения достижений вузов на федеральном уровне», — заявили в МАСТ.

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Зрителей телеканала будут ждать информационные, документальные, просветительские программы, ток-шоу и интервью, которые будут посвящены темам образования, молодежной политики, науки, творчества, культуры, спорта, волонтерства. Также на телеканале появятся материалы вузов о достижениях студентов в различных сферах деятельности и студенческие фильмы, созданные в ходе обучения на профильных специальностях в сфере кино и телевидения.

«Особенность телеканала состоит в том, что контент будет производить молодежь для молодежи. Это возможность для молодых медийщиков выйти на новый профессиональный уровень. Их материалы и телепроекты будут транслироваться на федеральном уровне. Кроме этого, для каждого вуза это возможность продвижения собственного бренда и привлечения абитуриентов», — отметил первый заместитель исполнительного директора МАСТ Сергей Косенчук.

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