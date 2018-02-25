Английский паб отменил гонку улиток из-за спячки участников
Организатором пришлось отменить «гонку улиток»
Организатором пришлось отменить «гонку улиток»
Благотворительное мероприятие должно было пройти в пабе Dartmoor Union в английском городке Плимут. Пожертвования собирались направить в организацию Devon Air Ambulance, которая занимается предоставлением экстренной медицинской помощи.
Перед началом гонки в питейное заведение позвонили из зоомагазина и сообщили что
Паб пообещал устроить соревнования через некоторое время, когда моллюски взбодрятся.
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