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01:19 (мск), источник: Известия

Английский паб отменил гонку улиток из-за спячки участников

Организатором пришлось отменить «гонку улиток» из-за того, что моллюски были слишком вялыми, чтобы принять в ней участие. Об этом пишет газета The Telegraph.

Источник: AP 2018

Благотворительное мероприятие должно было пройти в пабе Dartmoor Union в английском городке Плимут. Пожертвования собирались направить в организацию Devon Air Ambulance, которая занимается предоставлением экстренной медицинской помощи.

Перед началом гонки в питейное заведение позвонили из зоомагазина и сообщили что из-за холодной погоды улитки перешли в «спящий режим» и отказывались ползать.

Паб пообещал устроить соревнования через некоторое время, когда моллюски взбодрятся.

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