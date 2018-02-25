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10:38 (мск), источник: Комсомольская правда

ВХЛ: «Ермак» проиграл «Южному Уралу» во втором матче серии плей-офф

Счет в серии до четырех побед стал равным.

Ангарский «Ермак» во втором матче 1/8 финала серии плей-офф проиграл на своем льду «Южному Уралу» со счетом 3:4.

Уже первый период этой игры получился результативным. Команды отправили в ворота друг друга по две шайбы. Сначала вперед вышли гости, но уже через минуту Тимур Шингареев восстановил равновесие. Вскоре, в роли догоняющих оказалась уже команда из Орска. Дубль оформил все тот же Шингареев. Но еще перед перерывом Станислав Соловьев сделал счет 2:2. Во втором отрезке команды по разу обменялись голами. В составе «Ермака» отличился Илья Карлин.

Судьба встречи решилась в заключительном периоде, победу в котором «Южному Уралу» принес точный бросок Арсения Хацея.

Гости победили во втором матче и сравняли счет в серии — 1:1. Напомним, первая игра завершилась победой «оранжевых». Третья игра 1/8 финала Кубка Петрова пройдет 27 февраля в Орске.

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