ВХЛ: «Ермак» проиграл «Южному Уралу» во втором матче серии плей-офф

Уже первый период этой игры получился результативным. Команды отправили в ворота друг друга по две шайбы. Сначала вперед вышли гости, но уже через минуту Тимур Шингареев восстановил равновесие. Вскоре, в роли догоняющих оказалась уже команда из Орска. Дубль оформил все тот же Шингареев. Но еще перед перерывом Станислав Соловьев сделал счет 2:2. Во втором отрезке команды по разу обменялись голами. В составе «Ермака» отличился Илья Карлин.