В Омске ГИБДД проведёт рейд против машин с «тонировкой»
Каждому из нарушителей придётся оплатить штраф в размере 500 рублей.
Каждому из нарушителей придётся оплатить штраф в размере 500 рублей.
В рамках контроля за соблюдением водителями транспортных средств требований Технического регламента, и с целью запрещения эксплуатации транспортных средств, тонированных с нарушением требований ГОСТ, 26 февраля с 14.00 до 17.00 часов на территории областного центра пройдёт целевое
В соответствии с Техническим регламентом «О безопасности колесных транспортных средств», светопропускание ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей должно составлять не менее 70 процентов. УГИБДД УМВД России по Омской области напоминает, что автовладельцы, управляющие тонированными с нарушениями автомобилями, привлекаются к административной ответственности по ст.12.5 КоАП РФ. Ответственность за данное правонарушение предусматривает штраф в размере 500 рублей.
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