В Омске ГИБДД проведёт рейд против машин с «тонировкой»

В рамках контроля за соблюдением водителями транспортных средств требований Технического регламента, и с целью запрещения эксплуатации транспортных средств, тонированных с нарушением требований ГОСТ, 26 февраля с 14.00 до 17.00 часов на территории областного центра пройдёт целевое оперативно-профилактическое мероприятие «Тонировка». Об это сообщается на официальном сайте УМВД России по Омской области.

В соответствии с Техническим регламентом «О безопасности колесных транспортных средств», светопропускание ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей должно составлять не менее 70 процентов. УГИБДД УМВД России по Омской области напоминает, что автовладельцы, управляющие тонированными с нарушениями автомобилями, привлекаются к административной ответственности по ст.12.5 КоАП РФ. Ответственность за данное правонарушение предусматривает штраф в размере 500 рублей.