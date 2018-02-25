Аномальные морозы продержатся в Нижегородской области до конца февраля

Так, до 28 февраля включительно нижегородцев ожидает аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7−13 градусов ниже климатической нормы (обычная для этого периода года температура — от -6 до -11 градусов Цельсия). На этот раз в дневные часы температура воздуха составит до −13…−15 градусов, а по ночам столбики термометров будут опускаться до −23…−26 градусов. Зато все это время погода будет главным образом ясной.