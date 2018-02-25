Аномальные морозы продержатся в Нижегородской области до конца февраля
Среднесуточная температура будет на 7−13 градусов ниже нормы.
Среднесуточная температура будет на 7−13 градусов ниже нормы.
Сильные холода будут держаться в Нижегородской области до конца февраля. Об этом свидетельствуют данные на сайте ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
Так, до 28 февраля включительно нижегородцев ожидает аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7−13 градусов ниже климатической нормы (обычная для этого периода года температура — от -6 до -11 градусов Цельсия). На этот раз в дневные часы температура воздуха составит до −13…−15 градусов, а по ночам столбики термометров будут опускаться до −23…−26 градусов. Зато все это время погода будет главным образом ясной.
Лишь в четверг, 1 марта, морозы пойдут на убыль — температура воздуха поднимется до -11 градусов. А к воскресенью потеплеет уже до -6 градусов.
— Местами в Нижегородской области наблюдается опасное агрометеорологическое явление — сочетание высокого снежного покрова, слабого промерзания почвы и повышенного температурного режима на глубине 3 сантиметра, что приводит к выпреванию зимующих культур, — отмечают синоптики.
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