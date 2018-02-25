Помощник имама в Узбекистане подозревается в распространении наркотиков

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Помощник имама мечети в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана подозревается в распространении наркотиков среди местного населения, сообщает в субботу пресс-служба МВД страны.

Читайте также В Узбекистане арестован бывший генпрокурор Рашитжон Кадиров

По данным пресс-службы, в ходе оперативных мероприятий в Денауском районе Сурхандарьинской области был задержан местный житель, у которого были изъято 4,6 грамма марихуаны.

«В ходе расследования стало известно, что наркотики были приобретены у помощника имама местной мечети 1989 года рождения, который также был задержан», — говорится в сообщении. По данным пресс-службы, было установлено, что служитель мечети получал наркотики у другого местного жителя. В ходе обыска в доме у последнего было обнаружено 10,7 килограмма гашиша и 3,67 килограмма марихуаны.

В настоящее время продолжается оперативная работа, направленная для выявления источника происхождения наркотических веществ, добавили в МВД Узбекистана.