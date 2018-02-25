В Ростове-на-Дону приодевшийся снеговик Михалыч ждет весну
Ростовчане продолжают хвастаться в социальных сетях своими снежными скульптурами.
Ростовчане продолжают хвастаться в социальных сетях своими снежными скульптурами.
Новая звезда среди ростовских снеговиков — Михалыч — обладает не только головой на плачах, но и руками, и ногами. Автор нарядил мужика в меховой плащ, шапку, шарф и очки, и вдобавок ко всему посадил на табуретку. Так и сидит Михалыч во дворе — ждет весны.
Ростовчанам креативный снеговик понравился, многие репостнули его фото на свои страницы.
Напомним, ко Дню святого Валентина в
А еще ранее в Неклиновском районе Ростовской области у дороги появился
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