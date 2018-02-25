В Ростове-на-Дону приодевшийся снеговик Михалыч ждет весну

Новая звезда среди ростовских снеговиков — Михалыч — обладает не только головой на плачах, но и руками, и ногами. Автор нарядил мужика в меховой плащ, шапку, шарф и очки, и вдобавок ко всему посадил на табуретку. Так и сидит Михалыч во дворе — ждет весны.

Ростовчанам креативный снеговик понравился, многие репостнули его фото на свои страницы.

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Напомним, ко Дню святого Валентина в Ростове-на-Дону появились прекрасные танцующие снеговики. Вальсирующая пара, выполненная в человеческий рост, покорила жителей Левенцовки. Создателю удалось воплотить из снега не только лица мужчины и женщины, но и костюмы 19-го века.