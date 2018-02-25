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14:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Нижегородская лыжница Анастасия Седова пришла 11-й в забеге на 30 км на Олимпиаде в Пхенчхане

Алиса Жамбалова стала 15-й, а Наталья Непряева — 24-й.

Нижегородская лыжница Анастасия Седова заняла 11-е место в лыжных гонках на 30 километров на Олимпиаде в Пхенчхане 25 февраля 2018 года, показав лучший результат среди россиянок. Алиса Жамбалова заняла 15-е место, а Наталья Непряева финишировала 24-й.

Первое место заняла норвежка Марит Бьорген, серебро — у Кристы Пармакоски из Финляндии. На финише шведка Стина Нильссен обогнала соперницу Ингвильд Остберг и завоевала бронзовую медаль.

Напомним, ранее, 10 февраля 2018 года Анастасия Седова заняла 12-е место на соревнованиях по скиатлону на 15 километров, а 17 февраля Анастасия в составе сборной России заняла третье место в эстафете на пять километров — лучше российских лыжниц тогда оказались только сборные Швеции и Норвегии.

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