Нелегальных торговцев прогнали вместе с колбасой и яйцами

Рейд по пресечению фактов незаконной торговли прошел в Ленинском районе. По факту проверки 9 торговцев солениями, копчеными продуктами и яйцами получили протоколы об административном нарушении. С ними проведены разъяснительные беседы сотрудниками полиции.

Вопрос несанкционированной торговли стоит достаточно остро в Ростовской области. За прошедших год в ходе рейдовых мероприятий было заведено 1760 протоколов на любителей торговать по обочинам дорог и тротуаров.