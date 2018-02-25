Нелегальных торговцев прогнали вместе с колбасой и яйцами
«Охоту» на продавцов, торгующих на тротуарах и обочинах провели правоохранители Ростова.
«Охоту» на продавцов, торгующих на тротуарах и обочинах провели правоохранители Ростова.
Рейд по пресечению фактов незаконной торговли прошел в Ленинском районе. По факту проверки 9 торговцев солениями, копчеными продуктами и яйцами получили протоколы об административном нарушении. С ними проведены разъяснительные беседы сотрудниками полиции.
Вопрос несанкционированной торговли стоит достаточно остро в Ростовской области. За прошедших год в ходе рейдовых мероприятий было заведено 1760 протоколов на любителей торговать по обочинам дорог и тротуаров.
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