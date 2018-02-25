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12:00 (мск), источник: РИА Новости

Умер знаменитый конструктор «АвтоВАЗа», создавший «Ниву» и «восьмерку»

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Бывший главный конструктор «АвтоВАЗа» Георгий Мирзоев скончался в возрасте 83 лет, сообщает портал «Новости Тольятти».

Источник: РИА "Новости"

Мирзоев занимал должность главного конструктора с 1976 по 1998 год. Под его руководством выпустили первый отечественный переднеприводный автомобиль ВАЗ-2108 («восьмерка»), а также «Ниву» и «пятерку».

В последние годы конструктор занимался разработкой автомобилей на альтернативных видах топлива. Кандидат технических наук, профессор Мирзоев также написал несколько научных трудов по автомобилестроению.

Похороны состоятся в Москве. Дата и место уточняются.

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