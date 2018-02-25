Умер знаменитый конструктор «АвтоВАЗа», создавший «Ниву» и «восьмерку»
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Бывший главный конструктор «АвтоВАЗа» Георгий Мирзоев скончался в возрасте 83 лет, сообщает портал «Новости Тольятти».
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Бывший главный конструктор «АвтоВАЗа» Георгий Мирзоев скончался в возрасте 83 лет, сообщает портал «Новости Тольятти».
Мирзоев занимал должность главного конструктора с 1976 по 1998 год. Под его руководством выпустили первый отечественный переднеприводный автомобиль ВАЗ-2108 («восьмерка»), а также «Ниву» и «пятерку».
В последние годы конструктор занимался разработкой автомобилей на альтернативных видах топлива. Кандидат технических наук, профессор Мирзоев также написал несколько научных трудов по автомобилестроению.
Похороны состоятся в Москве. Дата и место уточняются.
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