«Сегодня случилось чудо» передают из села Татарские Саралы Лаишевского района РТ. Там в одном хозяйстве курочка снесла яйцо с надписью «Аллах» на арабском языке ☝️ pic.twitter.com/QRhal25hVs— Расим Хазиев (@rasgaz78) 24 февраля 2018 г.
В одном из сел Татарстана курица снесла яйцо с надписью «Аллах»
В селе Татарские Саралы Лаишевского района курица снесла необычное яйцо — на нем обнаружили надпись «Аллах» на арабском языке. Об этом на своей странице в «Твиттер» написал руководитель
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