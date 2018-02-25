С волгоградских магистралей убирают снежную кашу

Источник: РИАЦ

В условиях непрекращающейся метели дорожные предприятия работают в круглосуточном режиме. За это время для обработки волгоградских дорог использовано около 3500 тонн противогололедных реагентов.

Спецтехника продолжает расчистку и обработку основных магистралей, включая проспект Жукова, проспект Ленина, шоссе Авиаторов, ул. Электролесовскую и другие. Завершив уборку основных магистралей, бригады переходят к очистке второстепенных дорог и пешеходных территорий.

Как сообщили в администрации города, звенья работают на улицах Качинцев, Ополченской и др. За ночь для обеспечения безопасного проезда на проезжую часть было нанесено около 900 тонн сухих и жидких реагентов, в связи с чем на отдельных участках дорог можно наблюдать снежную мешанину.

Вступая в химическую реакцию с наледью или снегом, реагент растапливает их, образуя снежную кашицу. После этого по обработанным реагентом участкам проезжают комбинированные дорожные машины, счищая с дорожного полотна растопленные снежные и ледяные массы.

Поскольку снегопад не прекращается, дорожные службы вновь вернутся на основные магистрали города для повторной обработки дорог противогололедными материалами.