Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
МОК допустил ошибку при взятии допинг-пробы у Крушельницкого -СМИ
СМИ: Россия перебрасывает на Кавказ армию "беспрецедентной мощи"
Никита Михалков впервые стал прадедушкой
В Федерации керлинга нашли способ вернуть россиянину медаль Игр
Ирина Салтыкова призналась в романе с женатым олигархом
Как делят наследство Михаила ЗадорноваБывшая супруга предоставила в нотариальную контору действующее свидетельство о браке
Бросивший сборную РФ биатлонист хотел ударить Фуркада
МОК обязан снять США и Канаду, но боится - СМИ
Фуркад ответил на призыв США бойкотировать Кубок мира в РФ
МОК вынес вердикт по флагу РФ на закрытии ОИ - СМИ
София Ротару вышла "втихаря" замуж – Зверев
Поляки открыли 2 фронт против Украины – Тягнибок
Полина Гагарина примерила роскошное платье-«хамелеон»
Вера Брежнева в шортах-юбке пришла на шоу к Урганту
Украинцев потребуют выплатить госдолг – СМИ
Немецкий депутат о "российских военных" в Донбассе
«Путина ждут»: СМИ об отношении украинцев к российскому лидеру
Крым Украине передал не Хрущев - СМИ
Фоторепортажи
12«Придорожная Америка»
40Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане
14:48 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкирии на смену морозам придут снегопады и потепление

По данным синоптиков, ночные морозы в республике постепенно начнут ослабевать. Однако, потепление принесет с собой метель и снегопады.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 93% 760 мм рт. ст. 2 м/с

Как сообщает Башгидромет, 25 февраля местами ожидается небольшой снег, днем по югу до умеренного, слабая метель. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем восточный умеренный. Температура воздуха ночью -18,-23°, при прояснениях -26,-31°, днем -11,-16°, по югу до -6°.

26 февраля также пройдет небольшой снег, местами до умеренного, в отдельных районах слабый гололед. На отдельных участках дорог снежные заносы, снежный накат. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью -12,-17°, при прояснениях -20,-25°, днем -6,-11°, по югу до -1°.

27 февраля количество осадков увеличится, местами пройдут сильные снегопады, в отдельных районах метель, по югу республики небольшой снег. Ветер восточный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью -6,-11°, при прояснениях до -16°, днем -3,-8°.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Фигуристка едва не потеряла платье во время выступлений на Олимпиаде. Фото
Пластический хирург изуродовал известную модель. Видео
Трансляция торжественной Церемонии закрытия Игр в Пхенчхане
Россия разрабатывает сверхзвуковой беспилотник
Российские хоккеисты спели гимн РФ во время награждения
Для ВМФ России построят новый авианосец
Совбез: Патрушев не участвовал в антинаркотической операции
Российские хоккеисты отметили победу в финале (видео)
Умер конструктор «АвтоВАЗа», создавший «Ниву» и «восьмерку»
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Гусев спас Россию, а Капризов – принес золото Они сделали это. Пусть и с огромным трудом
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
В небе над Петербургом появились световые столбы Жители нескольких районов Санкт-Петербурга стали очевидцами необычного явления
Кино
Юлия Снигирь: «Роль Салтычихи далась мне кровью» Исполнившая главную роль в сериале «Великая» вернулась в эпоху корсетов и крепостного права, но теперь уже в роли помещицы-душегубки. В интервью она рассказала о попытках понять свою героиню и любви к страшным сказкам
Недвижимость
Жилье в Москве может значительно подорожать
«Ласточкино гнездо» закроется на ремонт
Озвучена новая версия идеальных линий египетских пирамид
Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
Леди
Нелепые образы недели: желание оголиться побеждает разум Знаменитости продолжают сходить с ума по моде на голые платья и обнаженные плечи, даже если это неудобно и делает образ комичнее.
Дети
Наталья Водянова взяла 10-летнего сына на модное шоу Модель проводит время со средним сыном.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь