В Башкирии на смену морозам придут снегопады и потепление
По данным синоптиков, ночные морозы в республике постепенно начнут ослабевать. Однако, потепление принесет с собой метель и снегопады.
По данным синоптиков, ночные морозы в республике постепенно начнут ослабевать. Однако, потепление принесет с собой метель и снегопады.
Как сообщает Башгидромет, 25 февраля местами ожидается небольшой снег, днем по югу до умеренного, слабая метель. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем восточный умеренный. Температура воздуха ночью -18,-23°, при прояснениях -26,-31°, днем -11,-16°, по югу до -6°.
26 февраля также пройдет небольшой снег, местами до умеренного, в отдельных районах слабый гололед. На отдельных участках дорог снежные заносы, снежный накат. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью -12,-17°, при прояснениях -20,-25°, днем -6,-11°, по югу до -1°.
27 февраля количество осадков увеличится, местами пройдут сильные снегопады, в отдельных районах метель, по югу республики небольшой снег. Ветер восточный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью -6,-11°, при прояснениях до -16°, днем -3,-8°.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.