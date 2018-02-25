В Башкирии на смену морозам придут снегопады и потепление

Как сообщает Башгидромет, 25 февраля местами ожидается небольшой снег, днем по югу до умеренного, слабая метель. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем восточный умеренный. Температура воздуха ночью -18,-23°, при прояснениях -26,-31°, днем -11,-16°, по югу до -6°.

26 февраля также пройдет небольшой снег, местами до умеренного, в отдельных районах слабый гололед. На отдельных участках дорог снежные заносы, снежный накат. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью -12,-17°, при прояснениях -20,-25°, днем -6,-11°, по югу до -1°.