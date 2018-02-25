Вратарь сборной России по хоккею может стать почётным гражданином Тольятти

Источник: AFP 2018

С таким предложением выступил заместитель главы Тольятти, руководитель администрации Центрального района Артем Гончаров. Он захотел поощрить Василия Кошечкина, уроженца Автограда, воспитанника хоккейной «Лады», за успешное выступление на Олимпиаде 2018 в сборной России.

— Василий Кошечкин — герой Олимпиады-2018! А скоро выбирать почетного гражданина города Тольятти! Звание присваивается за особые заслуги перед городским сообществом, за выдающиеся достижения и высокое профессиональное мастерство в области спорта, — написал в Twitter Гончаров.

На Олимпиаде в Пхенчхане Кошечкин сыграл во всех матчах. Заменили его только единожды. Пять побед и два матча «всухую». Вратаря Кошечкина поздравили и в родном хоккейном клубе «Лада».

— Василий является одним из самых титулованных голкиперов в новой российской истории, хотя его карьера совершенно не была усыпана розами — всех успехов вратарь добился через серьезный ежедневный труд. И золото Олимпиады-2018 — это вишенка на торте, которую Кошечкин, безусловно, заслужил, — рассказали в ХК «Лада».