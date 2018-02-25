Спасатели предупреждают о ЧП из-за аномальных морозов в Воронежской области

Источник: РИА "Новости"

Как мы писали ранее, на период 23 по 27 февраля было объявлено «штормовое предупреждение» из-за аномально холодной погоды. Ожидается, что с пятницы по вторник средняя температура за сутки будет на 7 градусов ниже климатической нормы. В один из дней столбики термометров опустятся до отметки -22°C.

Такие условия могут привести к увеличению количества пожаров в домах, больницах, школах, детских садах, управах и администрациях. Одной из причин ЧП могут стать нарушения в электроэнергетических системах из-за повышенных нагрузок, а также неисправного газового, печного и электрооборудования. Кроме того, аномальные морозы могут обернуться большим количеством коммунальных аварий, нарушений в работе транспорта, переохлаждением, обморожением или гибелью людей.

Пресс-служба областного управления МЧС напоминает, что человек может получить обморожение при долгом нахождении на улице при −10…−20 градусах. Риски увеличиваются из-за тесной и влажной одежды и обуви, физического переутомления и голода, неподвижного положения, заболеваний сосудов нижних конечностей и сердечно-сосудистой системы, а также из-за кровопотери.

— Водителям необходимо учитывать при планировании маршрутов движения изменения погодных условий. По возможности, откажитесь от поездок на личных автомобилях, просчитайте свои маршруты с учетом движения общественного транспорта, — добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.