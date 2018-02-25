Спасатели предупреждают о ЧП из-за аномальных морозов в Воронежской области
Сотрудники МЧС предупредили воронежцев о риске увеличения количества разного рода происшествий
Сотрудники МЧС предупредили воронежцев о риске увеличения количества разного рода происшествий
Как мы писали ранее, на период 23 по 27 февраля было объявлено «штормовое предупреждение»
Такие условия могут привести к увеличению количества пожаров в домах, больницах, школах, детских садах, управах и администрациях. Одной из причин ЧП могут стать нарушения в электроэнергетических системах
— Водителям необходимо учитывать при планировании маршрутов движения изменения погодных условий. По возможности, откажитесь от поездок на личных автомобилях, просчитайте свои маршруты с учетом движения общественного транспорта, — добавили в
В случае ЧП звоните по номеру 112 или 101.
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