Выступавший за воронежский «Буран» хоккеист получил золото на Олимпиаде в Пхенчхане

Источник: AFP 2018

Сегодня российские любители спорта ликуют. Сборная России по хоккею с шайбой заслуженно завоевала золотую медаль на Олимпиаде в корейском Пхенчхане. Финальный матч состоялся со сборной Германии. Шайбы забросили: на 20-й минуте Вячеслав Войнов, на 54-й и 60-й Никита Гусев и на 70-й Кирилл Капризов.

Одним из тех, кто получил золотую медаль, стал Николай Прохоркин. Три года назад он выступал за воронежский «Буран». А на Олимпиаде-2018 забил две шайбы в ворота сборной США.