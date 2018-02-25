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13:27 (мск), источник: Новости Воронежа

Выступавший за воронежский «Буран» хоккеист получил золото на Олимпиаде в Пхенчхане

За наш клуб Николай Прохоркин в свое время провел семь игр.

Источник: AFP 2018

Сегодня российские любители спорта ликуют. Сборная России по хоккею с шайбой заслуженно завоевала золотую медаль на Олимпиаде в корейском Пхенчхане. Финальный матч состоялся со сборной Германии. Шайбы забросили: на 20-й минуте Вячеслав Войнов, на 54-й и 60-й Никита Гусев и на 70-й Кирилл Капризов.

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Одним из тех, кто получил золотую медаль, стал Николай Прохоркин. Три года назад он выступал за воронежский «Буран». А на Олимпиаде-2018 забил две шайбы в ворота сборной США.

В январе 2015 года Николая Прохоркина из ЦСКА перевели в фарм-клуб «Буран», и там же он забросил первую шайбу ВХЛ в первом матче. Отметим, хоккеист в фарм-клубе армейцев провел семь матчей. Как сообщал тогда тренер ЦСКА, Николая Прохоркина перевели в воронежский клуб, так как он часть сезона в армейском провел ниже своего уровня.

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