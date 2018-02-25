Выступавший за воронежский «Буран» хоккеист получил золото на Олимпиаде в Пхенчхане
За наш клуб Николай Прохоркин в свое время провел семь игр.
За наш клуб Николай Прохоркин в свое время провел семь игр.
Сегодня российские любители спорта ликуют. Сборная России по хоккею с шайбой заслуженно завоевала золотую медаль на Олимпиаде в корейском Пхенчхане. Финальный матч состоялся со сборной Германии. Шайбы забросили: на 20-й минуте Вячеслав Войнов, на 54-й и 60-й Никита Гусев и на 70-й Кирилл Капризов.
Одним из тех, кто получил золотую медаль, стал Николай Прохоркин. Три года назад он выступал за воронежский «Буран». А на Олимпиаде-2018 забил две шайбы в ворота сборной США.
В январе 2015 года Николая Прохоркина из ЦСКА перевели в
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