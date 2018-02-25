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14:32 (мск), источник: VN.ru

Многокилометровая полынья на Оби угрожает Новосибирску

Огромная полынья, протяженностью в несколько десятков километров, угрожает любителям зимней рыбалки на Оби. Открытая вода имеет место на протяжении от водохранилища Новосибирской ГЭС до поселка Мочище. Выход на лед в таких условиях крайне опасен, предупреждают в МЧС.

Источник: VN.ru

Многокилометровая полынья от Новосибирской ГЭС протянулась уже до поселка Мочище. Это около 40 километров. Под первыми весенними лучами солнца она увеличивается с каждым днем, а в ночные часы покрывается тонкой коркой льда.

«Даже кажущийся крепким лед и берега, уже не надежен. Особенно опасно приближаться к его кроме, — рассказали VN.ru в пресс-службе областного МЧС. — ГИМС МЧС России в Новосибирской области настоятельно рекомендует любителям зимней рыбалки воздержаться от выхода и выезда на лёд водных объектов. Это же касается и тех, кому необходимо преодолеть расстояние между населенными пунктами в Ордынском районе».

Напомним, в Новосибирской области действуют две ледовые переправы. Между населенными пунктами Спирино — Чингис и Ордынское — Нижнекаменка. Они проложены по льду Новосибирского водохранилища. Передвигаться пешком и на транспорте можно только по ним.

Отметим, что лед, формирующийся при такой переменчивой погоде, особенно опасен. Во время оттепели и последующих заморозков формируется непрочная многослойная структура. Особенно опасен выезд на лед транспортных средств. Такой хрупкий лед не выдержит даже относительно не тяжелый снегоход, не говоря уже о легковых и более крупных машинах.

В конце декабря 2017 года таким образом погибли двое рыбаков в Болотнинском районе. Мужчины катались по неокрепшему льду на снегоходе и попали в полынью. На месте поисков был обнаружен только снегоход. Тела, по всей видимости, унесло течением.

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