Евгений Куйвашев поздравил хоккеистов с победой на Олимпиаде в Корее

«4:3! Мы верили в наших, и они не подвели! Наши хоккеисты — олимпийские чемпионы. Особенно поздравляю нашего земляка, уральца Павла Дацюка. Надеюсь, скоро смогу поздравить его лично и поблагодарить за праздник, который хоккеисты сегодня подарили болельщикам», — пишет Евгений Владимирович.