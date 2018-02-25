4:3! Мы верили в наших, и они не подвели! Наши хоккеисты — олимпийские чемпионы. Особенно поздравляю нашего земляка, уральца Павла Дацюка. Павел — гордость Свердловской области, его имя носит хоккейная арена в Екатеринбурге. Надеюсь, скоро смогу поздравить его лично и поблагодарить за праздник, который хоккеисты сегодня подарили болельщикам.
Евгений Куйвашев поздравил хоккеистов с победой на Олимпиаде в Корее
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил российских хоккеистов с победой в своем аккаунте в сети Instagram.
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