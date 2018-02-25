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14:10 (мск), источник: ЕАН

Евгений Куйвашев поздравил хоккеистов с победой на Олимпиаде в Корее

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил российских хоккеистов с победой в своем аккаунте в сети Instagram.

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«4:3! Мы верили в наших, и они не подвели! Наши хоккеисты — олимпийские чемпионы. Особенно поздравляю нашего земляка, уральца Павла Дацюка. Надеюсь, скоро смогу поздравить его лично и поблагодарить за праздник, который хоккеисты сегодня подарили болельщикам», — пишет Евгений Владимирович.

Также губернатор отметил, что Павел Дацюк — гордость Свердловской области, его имя носит хоккейная арена в Екатеринбурге.

Напомним, что российская сборная по хоккею выиграла Олимпийское золото со счетом 4:3, обыграв сборную Германии.

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