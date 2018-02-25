Болельщик из Самары подрался в баре с канадцами и забрал у них флаг

В ночь с 24 на 25 февраля накануне финала Олимпиады самарский болельщик подрался с канадцами в баре Каннына. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Из-за чего произошла драка, неизвестно. Сам самарец уверяет: это напали канадцы. На видео он демонстрирует трофей — канадский флаг. Забрал его после драки.

— На нас напали, но я дал отбой, — рассказал болельщик. — Было десять на одного, всех положил. Вот и на флаге следы подошвы и крови.

Канадский окровавленный флаг самарец решил взять с собой на финал Олимпиады — хоккейный матч Олимпийских атлетов из России (ОАР) и Германии. А рядом с канадским — флаг России с надписью «Россия-Самара».