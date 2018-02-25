Ирек Ялалов направил Андрею Зубареву поздравительную телеграмму

Сегодня вся страна уселась поудобнее перед телевизорами и болела за российскую сборную по хоккею. И не зря! Наши хоккеисты завоевали золото Олимпийских игр со счетом 4:3.

И Уфе есть чем гордиться, ведь в составе Сборной России играет уфимский хоккеист Андрей Зубарев. Он, как многим известно, воспитанник уфимского ХК «Салават Юлаев». В настоящее время является игроком петербургского СКА, выступающего в КХЛ.

Сити-менеджер Уфы Ирек Ялалов направил поздравительную телеграмму чемпиону.