Ирек Ялалов направил Андрею Зубареву поздравительную телеграмму
Воспитанник уфимского хоккея стал Олимпийским чемпионом.
Воспитанник уфимского хоккея стал Олимпийским чемпионом.
Сегодня вся страна уселась поудобнее перед телевизорами и болела за российскую сборную по хоккею. И не зря! Наши хоккеисты завоевали золото Олимпийских игр со счетом 4:3.
И Уфе есть чем гордиться, ведь в составе Сборной России играет уфимский хоккеист Андрей Зубарев. Он, как многим известно, воспитанник уфимского ХК «Салават Юлаев». В настоящее время является игроком петербургского СКА, выступающего в КХЛ.
— Я выражаю Вам огромную сердечную благодарность за Ваше мужество, настойчивость и результаты и желаю дальнейших успехов и высоких спортивных достижений! — написал Ялалов.
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