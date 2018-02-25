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14:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Иркутский фридайвер установил рекорд, проплыв с задержкой дыхания 100 метров подо льдом Байкала

Дмитрий Соколов преодолел 100-метровку в ледяной воде за 97 секунд.

Есть рекорд! Иркутский фридайвер-экстремал Дмитрий Соколов безупречно проплыл 100-метровую дистанцию подо льдом ледяного Байкала с задержкой дыхания и все же попал в «Книгу рекордов Иркутской области».

Отметим, что к этому дню Дмитрий Соколов, который является инструктором Иркутской областной федерации подводной охоты и фридайвинга, а также инструктором федерации фридайвинга России, готовился не один месяц. Кроме того, перед заплывом на месте установления рекорда — на берегу Байкала, в поселке Листвянка были тщательно соблюдены все правила безопасности. Организаторы расчистили лед по всей 100-метровой дистанции, натянули трос вдоль береговой линии, сделали майны. Кроме того, Дмитрия сопровождали водолазы, а на поверхности дежурил врач. Но никакая помощь опытному фридайверу не понадобилась.

— Даже не ожидал, что все пройдет так гладко, — делится эмоциями с корреспондентом «КП-Иркутск» Дмитрий Соколов. — Всю дистанцию я проплыл за 97 секунд. Это мой лучший результат, даже на тренировках такое время не показывал. Обычно мой результат переваливал за 2 минуты. Как себя чувствую? Лучше всех! Если честно, чувствовал, что во мне есть силы еще на 10−20 метров.

И это при том, что на фридайвере был толстый гидрокостюм, 12-килограммовый груз, и 2,5 метровая глубина под ним. В общем, отработал экстремал с полной самоотдачей.

— Основная сложность — это лед над головой, темнота, холодная вода, и толстый гидрокостюм, — продолжает Дмитрий Соколов. — Все эти факторы влияют на прохождение дистанции. Да, я перед этим проплывал даже 150 метров с задержкой дыхания, но это было в бассейне, где теплая вода, светло, тонкий гидрокостюм и через 50 метров стенка, от которой есть возможность оттолкнуться, так плыть, конечно, гораздо проще.

Кстати, буквально в январе Дмитрий уже преодолевал дистанцию подо льдом Байкала в 80 метров, но тогда этот результат никто не зафиксировал. В этот раз все оформлено официально. Рекорд зафиксировали арбитр и независимый наблюдатель. А Дмитрий Соколов уже получил сертификат, свидетельствующий о его вхождении в «Книгу рекордов Иркутской области».

— Теперь буду готовиться к чемпионату России по фридайвингу, который пройдет с 19 по 22 апреля в Москве, — говорит фридайвер. — А потом уже буду думать о новых рекордах.

Добавим, что дайверы — экстремалы предупреждают, что повторять подобный трюк человеку без специальной подготовки, крайне опасно.

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