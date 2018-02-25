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25 февраля, источник: РИА Крым

Одно из медучреждений Крыма передадут под клинику Медакадемии

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев — РИА Новости Крым. Крымская Медицинская академия КФУ им. В. И. Вернадского получит под собственную клинику одно из лечебных учреждений Симферополя.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил директор Медакадемии профессор Евгений Крутиков. По его словам, несмотря на то, что кафедры вуза располагаются во всех больницах и лечебных учреждениях Крыма, нынешних мощностей недостаточно для обучения студентов.

«Нам нужна своя клиника, и сейчас рассматривается вопрос о передача одного из лечебных учреждений Симферополя для нужд Медакадемии. Это надо для того, чтобы мы могли внедрять новые научные достижения, которые разрабатывают наши ученые, чтобы мы могли обучать студентов практическим навыкам, показывать им современные технологии, методы лечения, чтобы наши студенты и преподаватели могли получать своевременную медпомощь», — рассказал он.

Крутиков напомнил, что в настоящий момент клинической базой для Медакадемии является клиника святителя Луки.

«Она небольшая, на 70 коек, а у нас более 4,5 тыс студентов. Маленькой клиники для обучения такого количества студентов не хватает», — заключил он.

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