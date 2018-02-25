В Татарстане во время матча хоккеисты избили судью
В Набережных Челнах прямо во время матча по хоккею игроки одной из команд напали на судью и начали избивать его. Очевидцы сняли драку на видео.
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В Набережных Челнах прямо во время матча по хоккею игроки одной из команд напали на судью и начали избивать его. Очевидцы сняли драку на видео.
Инцидент произошел накануне во время полуфинала челнинской Ночной лиги между командами «Аммоний» и «Белые Медведи».
Сначала на арбитра напал один из игроков «Белых Медведей», но вскоре в потасовку вступили и остальные члены команды. Причиной драки стало несогласие «Медведей» с решением судьи.
В результате «Белым Медведям» было засчитано поражение.
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