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25 февраля, источник: Prokazan.ru

В Татарстане во время матча хоккеисты избили судью

В Набережных Челнах прямо во время матча по хоккею игроки одной из команд напали на судью и начали избивать его. Очевидцы сняли драку на видео.

Инцидент произошел накануне во время полуфинала челнинской Ночной лиги между командами «Аммоний» и «Белые Медведи».

Во время загрузки произошла ошибка.

Сначала на арбитра напал один из игроков «Белых Медведей», но вскоре в потасовку вступили и остальные члены команды. Причиной драки стало несогласие «Медведей» с решением судьи.

В результате «Белым Медведям» было засчитано поражение.

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