В Краснодаре объявили экстренное предупреждение из-за снегопада

По данным экстренных служб, до конца суток 25 февраля, а также ночью и утром 26 февраля в Краснодаре ожидается сильный снег и ухудшение видимости. Снег прогнозируют на территории большинства районов Кубани. Порывы ветра в районе Анапы и Геленджика достигнут 20 м/с, в Новороссийске — 28 м/с. В горах Апшеронского, Мостовского района и в Сочи существует вероятность схода лавин.