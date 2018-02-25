В Краснодаре объявили экстренное предупреждение из-за снегопада
В Краснодаре объявили экстренное предупреждение на 25 и 26 февраля — ожидается сильный снег.
В Краснодаре объявили экстренное предупреждение на 25 и 26 февраля — ожидается сильный снег.
По данным экстренных служб, до конца суток 25 февраля, а также ночью и утром 26 февраля в Краснодаре ожидается сильный снег и ухудшение видимости. Снег прогнозируют на территории большинства районов Кубани. Порывы ветра в районе Анапы и Геленджика достигнут 20 м/с, в Новороссийске — 28 м/с. В горах Апшеронского, Мостовского района и в Сочи существует вероятность схода лавин.
Губернатор края Вениамин Кондратьев поручил оперативным службам перейти на усиленный режим работы и главам муниципалитетов обеспечить бесперебойное функционирование социальных объектов и предусмотреть достаточное количество дорожной техники для расчистки участков от снега, сообщает
Как писали Юга.ру, в Краснодаре утром 25 февраля выпало самое большое за эту зиму количество снега. На улицах работают около 60 единиц снегоуборочной техники.
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