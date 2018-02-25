Синоптики Татарстана предупреждают о тумане и 30-градусных морозах

Источник: Комсомольская правда

— Ночью и утром 26 февраля местами в Татарстане ожидаются туман, понижение температуры воздуха до -25 -30 градусов, — предупреждают в Гидрометцентре Татарстана.

В целом в понедельник будет облачно с прояснениями. Днем будет -10 -15. На дорогах гололедица. По Казани 26 февраля ночью прогнозируют -20 -22, при прояснениях до -25 мороза. Днем воздух прогреется до -11 -13 градусов.