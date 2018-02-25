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25 февраля, источник: Комсомольская правда

Синоптики Татарстана предупреждают о тумане и 30-градусных морозах

Весна в Татарстан приходить не торопится. В последние дни февраля в республике будет очень морозно.

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Источник: Комсомольская правда

— Ночью и утром 26 февраля местами в Татарстане ожидаются туман, понижение температуры воздуха до -25 -30 градусов, — предупреждают в Гидрометцентре Татарстана.

В целом в понедельник будет облачно с прояснениями. Днем будет -10 -15. На дорогах гололедица. По Казани 26 февраля ночью прогнозируют -20 -22, при прояснениях до -25 мороза. Днем воздух прогреется до -11 -13 градусов.

Немного потеплее будет во вторник, 27 февраля. В большинстве районов пройдет снег, местами метель. Ночью будет -11 -16, в западных районах и при прояснениях до -18 -23. Днем воздух прогреется до -7 -12, в западных районах до -17 градусов. На дорогах гололедица.

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