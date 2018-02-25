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25 февраля, источник: Комсомольская правда

Крепкие морозы продержатся в Волгоградской области еще несколько дней

Масленица в этом году была ранняя, и зиму волгоградцы проводили еще неделю назад. Только весна с к нам в область не спешит: по прогнозам синоптиков Волгоградского ЦГМС, в ближайшие три дня в области будет только холодать.

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Крепкие морозы сохранятся, в ночные часы в некоторых районах области температура опустится до -27. А снегопад пока не даст отдохнуть волгоградским дорожникам — им еще придется побороться с сугробами на проезжей части.

В самом Волгограде морозы будут не настолько сильные, чтобы объявлять штормовое предупреждение. Днем во вторник и в среду будет до -12 градусов. Это не настолько критичные температуры, чтобы, к примеру, отменять занятия в школе. А вот поберечь себя от обморожения стоит. Одевайтесь на улицу теплее, а, обогреваясь дома, соблюдайте правила пожарной безопасности. Об этот особенно просят сотрудники волгоградского ГУ МЧС.

Вообще, это нетипичные холода для конца февраля в нашей области. Если заглянуть в архив погоды за последние 10 лет, в большинстве случаев в предыдущие годы 25 февраля была плюсовая температура (в 2017 и 2016 днем было +8), или легкий минус. Так же холодно, как сейчас, было в 2011 году (ночью температура опускалась до -23 градусов).

Справка
Как пережить морозы. Советы экспертовКто предупрежден — тот вооружен. Что делать при обморожении и как правильно одеваться, как оживить автомобиль и заставить работать неприспособленный к низким температурам гаджет, как утеплить квартиру и какие фильмы про выживание в стужу посмотреть - эксперты медиапроектов Mail.Ru делятся секретами борьбы с зимними морозами.
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