Крепкие морозы продержатся в Волгоградской области еще несколько дней

Крепкие морозы сохранятся, в ночные часы в некоторых районах области температура опустится до -27. А снегопад пока не даст отдохнуть волгоградским дорожникам — им еще придется побороться с сугробами на проезжей части.

В самом Волгограде морозы будут не настолько сильные, чтобы объявлять штормовое предупреждение. Днем во вторник и в среду будет до -12 градусов. Это не настолько критичные температуры, чтобы, к примеру, отменять занятия в школе. А вот поберечь себя от обморожения стоит. Одевайтесь на улицу теплее, а, обогреваясь дома, соблюдайте правила пожарной безопасности. Об этот особенно просят сотрудники волгоградского ГУ МЧС.

Вообще, это нетипичные холода для конца февраля в нашей области. Если заглянуть в архив погоды за последние 10 лет, в большинстве случаев в предыдущие годы 25 февраля была плюсовая температура (в 2017 и 2016 днем было +8), или легкий минус. Так же холодно, как сейчас, было в 2011 году (ночью температура опускалась до -23 градусов).