В Челябинске продлено предупреждение о загрязнении воздуха

Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, при которых в приземном слое атмосферы будут скапливаться загрязняющие вещества, продлено в Челябинске до 14.00, 26 февраля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным Челябинского Гидрометцентра, в понедельник в областном центре ожидается облачная погода и небольшой снег, днем от -9 до -11 градусов, ветер восточного направления 3−8 м/с.

«Объявляется предупреждение о возникновении НМУ первой степени», — говорится в сообщении.