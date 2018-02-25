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25 февраля, источник: dostup1.ru

В Челябинске продлено предупреждение о загрязнении воздуха

Горожан призывают по возможности ограничить использование личного автотранспорта.

Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, при которых в приземном слое атмосферы будут скапливаться загрязняющие вещества, продлено в Челябинске до 14.00, 26 февраля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным Челябинского Гидрометцентра, в понедельник в областном центре ожидается облачная погода и небольшой снег, днем от -9 до -11 градусов, ветер восточного направления 3−8 м/с.

«Объявляется предупреждение о возникновении НМУ первой степени», — говорится в сообщении.

Населению рекомендовано сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс, занятия физкультурой и спортом проводить в закрытых комплексах; людям, имеющим хронические заболевания верхних дыхательных путей, легких, сердечно-сосудистой системы, — строго выполнять назначения лечащего врача, иметь при себе необходимые лекарственные препараты. Кроме того, горожан призывают по возможности ограничить использование личного автотранспорта.

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