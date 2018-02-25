В Челябинске продлено предупреждение о загрязнении воздуха
Горожан призывают по возможности ограничить использование личного автотранспорта.
Горожан призывают по возможности ограничить использование личного автотранспорта.
Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, при которых в приземном слое атмосферы будут скапливаться загрязняющие вещества, продлено в Челябинске до 14.00, 26 февраля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По данным Челябинского Гидрометцентра, в понедельник в областном центре ожидается облачная погода и небольшой снег, днем от -9 до -11 градусов, ветер восточного направления 3−8 м/с.
«Объявляется предупреждение о возникновении НМУ первой степени», — говорится в сообщении.
Населению рекомендовано сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс, занятия физкультурой и спортом проводить в закрытых комплексах; людям, имеющим хронические заболевания верхних дыхательных путей, легких,
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