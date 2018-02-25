В Крыму семьи с детьми-инвалидами смогут получить земельные участки

Соответствующие поправки в Закон РК «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений» одобрили депутаты парламентского Комитета по имущественным и земельным отношениям. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Республики Крым.
В то же время из перечня льготников, имеющих право на получение земельных участков, находящейся в государственной или муниципальной собственности, исключили Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или полных кавалеров ордена Славы. Их льготы уже закреплены и гарантированы федеральным законодательством, пояснили в пресс-службе.
Комментируя данный законопроект, глава профильного комитета Евгения Добрыня назвала его «правильной и своевременной законодательной инициативой». Она выразила уверенность в том, что данный документ на ближайшем заседании сессии крымского парламента поддержит весь депутатский корпус.
Кроме того, Евгения Добрыня заявила, что намерена при подготовке ко второму чтению внести поправку, которая устранит ограничивающее условие наличия жилья. «Тогда семьи, которые воспитывают ребенка-инвалида, даже имея в собственности квартиру или дом, смогут получить земельный участок бесплатно», — пояснила парламентарий.
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