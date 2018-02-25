В Крыму семьи с детьми-инвалидами смогут получить земельные участки

Источник: РИА "Новости"

Соответствующие поправки в Закон РК «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений» одобрили депутаты парламентского Комитета по имущественным и земельным отношениям. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Республики Крым.

В то же время из перечня льготников, имеющих право на получение земельных участков, находящейся в государственной или муниципальной собственности, исключили Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или полных кавалеров ордена Славы. Их льготы уже закреплены и гарантированы федеральным законодательством, пояснили в пресс-службе.

Комментируя данный законопроект, глава профильного комитета Евгения Добрыня назвала его «правильной и своевременной законодательной инициативой». Она выразила уверенность в том, что данный документ на ближайшем заседании сессии крымского парламента поддержит весь депутатский корпус.