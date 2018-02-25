Новосибирские спасатели сыграли в необычный хоккей на валенках
Традиционная зимняя обувь оказалась для игроков не хуже коньков.
Традиционная зимняя обувь оказалась для игроков не хуже коньков.
С самого утра 24 февраля к стадиону «Сибсельмаш» стали подъезжать пожарные машины, автомобили
Всего за победу боролись 16 команд из
На улице было свежо, -13, поэтому играли спасатели не три периода по 20 минут, как в обычном хоккее, а по две пятиминутки. А еще вместо шайбы у них был обычный теннисный мячик.
Но главным отличием, конечно, была форма: к примеру, «хокеисты» пожарной части № 10 пришли ровно в том же обмундировании, в котором выезжают на пожары. Только, как и все участники турнира, на ноги вместо привычной обуви они надели валенки. Хотя ребятам они не особо пришлись по душе.
— Очень сложно, неудобно. В валенках скользко — на коньках намного проще, потому что движения резче, — объяснил Артем Крохалев, старший инструктор — водитель пожарной части № 10. — Единственный плюс валенок на льду — в них не холодно!
Кстати, тех спортсменов, у кого своих валенок не было, снабжали теплым инвентарем организаторы турнира. Так что без сибирской обувки никто не остался.
Правда, в том, что на спасателях была форма, был свой смысл: ведь их в любой момент могли вызвать на службу — тогда и переодеваться бы не пришлось.
— Потому у нас кроме вратаря и пятерых основных игроков было еще четверо запасных — они в любой момент могли выйти на замену, — говорит Илья Патроненко, спасатель Муниципальной
И еще одно отличие от обычного хоккея: самодельные борта, которыми ограничили четыре площадки, частенько падали. Так что игру приходилось прерывать, чтобы восстановить границы.
На этом, собственно, отличия заканчиваются. Потому что все остальное было как в настоящем хоккее: и падения на лед, которые как минимум синяки оставляли.
Если спасатели понимали, что их коллега ушибся не на шутку, то сразу останавливали игру и выясняли, как помочь. К счастью, никто особо не пострадал.
Ну и, конечно, спортивный настрой у спасателей был боевой: все пришли на турнир за победой, так что уступать никто не хотел. И конечно, болельщики поддерживали свои команды.
А чтобы все
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