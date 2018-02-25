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25 февраля, источник: Комсомольская правда

Новосибирские спасатели сыграли в необычный хоккей на валенках

Традиционная зимняя обувь оказалась для игроков не хуже коньков.

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С самого утра 24 февраля к стадиону «Сибсельмаш» стали подъезжать пожарные машины, автомобили аварийно-спасательных служб. Спешим успокоить: никакого ЧП там не произошло. Напротив, повод, по которому спасатели приехали на стадион, был сугубо мирным: в честь Дня защитника Отечества в Новосибирске уже во второй раз среди пожарных и спасателей прошел турнир по хоккею на валенках.

Всего за победу боролись 16 команд из пожарно-спасательных подразделений и аварийно-спасательных формирований Новосибирской области. Для них на льду «Сибсельмаша» огородили сразу четыре «поля»: так что одновременно могли играть сразу восемь команд.

На улице было свежо, -13, поэтому играли спасатели не три периода по 20 минут, как в обычном хоккее, а по две пятиминутки. А еще вместо шайбы у них был обычный теннисный мячик.

Но главным отличием, конечно, была форма: к примеру, «хокеисты» пожарной части № 10 пришли ровно в том же обмундировании, в котором выезжают на пожары. Только, как и все участники турнира, на ноги вместо привычной обуви они надели валенки. Хотя ребятам они не особо пришлись по душе.

— Очень сложно, неудобно. В валенках скользко — на коньках намного проще, потому что движения резче, — объяснил Артем Крохалев, старший инструктор — водитель пожарной части № 10. — Единственный плюс валенок на льду — в них не холодно!

Кстати, тех спортсменов, у кого своих валенок не было, снабжали теплым инвентарем организаторы турнира. Так что без сибирской обувки никто не остался.

Правда, в том, что на спасателях была форма, был свой смысл: ведь их в любой момент могли вызвать на службу — тогда и переодеваться бы не пришлось.

— Потому у нас кроме вратаря и пятерых основных игроков было еще четверо запасных — они в любой момент могли выйти на замену, — говорит Илья Патроненко, спасатель Муниципальной аварийно-спасательной службы.

И еще одно отличие от обычного хоккея: самодельные борта, которыми ограничили четыре площадки, частенько падали. Так что игру приходилось прерывать, чтобы восстановить границы.

На этом, собственно, отличия заканчиваются. Потому что все остальное было как в настоящем хоккее: и падения на лед, которые как минимум синяки оставляли.

Если спасатели понимали, что их коллега ушибся не на шутку, то сразу останавливали игру и выясняли, как помочь. К счастью, никто особо не пострадал.

Ну и, конечно, спортивный настрой у спасателей был боевой: все пришли на турнир за победой, так что уступать никто не хотел. И конечно, болельщики поддерживали свои команды.

А чтобы все хоккеисты-спасатели и группы поддержки могли согреться, на полевой кухне организовали чай, приготовили кашу. Так что получились не просто соревнования, а настоящий праздник!

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